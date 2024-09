Lucera, approccio Ecologico - Sociale per benessere e salute

Nell’ambito delle iniziative comunali volte al benessere della comunità lucerina, il Comune di Lucera tramite l’Assessorato ai Servizi Sociali ha inteso promuovere un Corso di Formazione aperto alla partecipazione di chiunque voglia sapere di più circa i problemi legati alle “dipendenze” da alcol o droghe illegali, ma anche da “dipendenze comportamentali” (new addiction) senza uso di sostanze come: uso di Internet (IAD, Internet Addiction Disorder) Cellulare (nomofobia); Social Media Addiction (SMA) Videogiochi (MUD) Acquisti (Shopping online) HikiKomori (ritiro sociale) Gioco d’Azzardo anche on line.





Il modello di vita contemporaneo e le tecnologie sicuramente rendono le nostre vite meno faticose e più confortevoli, ma producono anche delle difficoltà ormai evidenti. Questi comportamenti ormai tanto diffusi possono trasformarsi in vere e proprie pratiche problematiche, quanto contro lo stesso benessere e la salute personale e familiare.





L’assessorato ai Servizi Sociali conscio delle situazioni di disagio che famiglie lucerine purtroppo vivono e volendo prevenire ulteriori situazioni negative ha inteso in collaborazione con l’ARCAT Puglia (Ass.ne Regionale Club Alcologici Territoriali), che a Lucera è presente ed opera da oltre 20 anni, organizzare anche con il coinvolgimento interessato e la intelligente disponibilità dell’Istituto Bonghi-Rosmini un “Corso di Sensibilizzazione ai problemi alcolcorrelati e complessi all’approccio Ecologico-Sociale alla promozione del Ben-Essere e della Salute nella Comunità”.

Il corso che si terrà dall’7 all’11 di ottobre, presso il Liceo Bonghi-Rosmini, in Via Ettore Cavalli, 23 è completamente gratuito e avrà uno svolgimento di 50 ore complessive, con modalità “full immersion”.





La formazione è particolarmente indicata per operatori sanitari (Medici, Psicologi, Infermieri, Assistenti Sanitari, Educatori Professionali, etc) e operatori sociali (Assistenti sociali, sociologi, counselor, caregiver etc.) ma anche per docenti, ecclesiasti, forze dell’ordine nonché volontari di associazioni di servizio o di promozione sociale.

Quattro giorni e mezzo attraverso una “didattica di coinvolgimento”, genitori o cittadini sensibili, a queste problematiche, possono iniziare a comprendere dove nascono e si evolvono le difficoltà di alcune situazioni del nostro quotidiano.

L’Ecologia Sociale pone visioni che vanno ben oltre il pur giusto e sano ambientalismo, cercando di chiarire ed evidenziare e dove è possibile avviare rimedi a tante situazioni di disagio sociale ed esistenziale. Il Corso è in sintonia con la “Psichiatria del fareassieme” ed il sostegno del Movimento nazionale delle “Parole Ritrovate”.





Alla iniziativa del Sindaco Giuseppe Pitta e dell’Assessore Luigi Granieri hanno aderito in tanti, rappresentanti e non di istituzioni ed associazioni locali, innanzitutto Don Rocco Coppolella responsabile della Caritas Diocesana di Lucera, il Centro di Alcologia ed Ecologia Sociale Territoriale Funzionale di Taranto, l’Ass.to al Welfare di Manfredonia, i Centri di Salute Mentale di Troia e di Manfredonia, il Ser.D di Foggia, la S.C. di Neurologia del Policlinico Riuniti di Foggia, i Centri Diurni: “Itaca” di Troia, “Arcobaleno” di Deliceto e “Alda Merini” di Manfredonia; le Associazioni: “Genoeffa De Troia” di Monte Sant’Angelo, “Tutti in Volo” di Troia e “Diversabili” di Lucera; la Società Italiana di Alcologia sez. Appulo-Lucana, l’AIDO provinciale di Foggia, l’AIFO di Lucera, l’Ass.ne ATO Trapiantati Organo Puglia, Lions Club Monti Dauni Meridionali, il Gruppo Teatrale Amici dell’arte di Lucera, la Reale Arciconfraternita S. Croce - SS. Trinità–B.V.M. Addolorata di Lucera, l’Ass.ne CRAL comune di Lucera, Italia Nostra sez. di Foggia.





Per iscrizioni ed ogni altra informazione è possibile rivolgersi ai numeri telefonici: 3394812244 - 3284516866 o scrivere alla mail: corsoaesfoggia@gmail.com.