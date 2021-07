'Luci su Vieste' capitale dell'estate per 100 notti con 100 luminarie

Un monumento luminoso 'diffuso' ha acceso le strade di Vieste con una magia di luce e colori, con la forza della suggestione, quale stimolo alla rinascita e alla speranza, per l’evento “Luci su Vieste”, con una protagonista assoluta: la luminaria, un classico simbolo della tradizione pugliese, reinterpretato da giovani creativi. L'evento è promosso da Rossella Falcone, assessore al turismo del Comune di Vieste e ideato da Elio Colasanto, regista teatrale e attore.

L’antichissima cittadina garganica, capitale indiscussa del turismo in Puglia, durante le sere d'estate, si presenta quindi avvolta da una magia di bagliori, a partire dal suo centro storico. Migliaia di luci installate su ben 100 luminarie, storico simbolo dell’arte pugliese, che illuminano le più importanti vie del centro della perla del Sud. Per 100 notti, fino al 2 ottobre, le installazioni artistiche illuminano viale XXIV Maggio, corso Fazzini, viale Marinai d’Italia, piazza V. Emanuele II e altri angoli incantevoli del centro storico di Vieste.

Le luminarie, testimonianza secolare dell'artigianalità caratteristica della Puglia, esportate e ammirate in tutto il mondo, protagoniste di importanti manifestazioni pubbliche e, da qualche tempo, ricercatissime per esclusive feste private, tornano ad essere protagoniste delle estati pugliesi in questo evento unico in Italia.

“Un evento del genere era impossibile da immaginare fino solo a qualche settimana fa, ma la speranza che tutto potesse ripartire era più forte - ha commentato con orgoglio Elio Colasanto, direttore creativo di "Luci su Vieste - ho fortemente voluto che il tema focale del nostro evento fosse il simbolo delle feste patronali del Sud: la luminaria pugliese esportata ovunque nel mondo. Dal momento che tutte le feste patronali sono ferme da ben due anni, mi sembrava un messaggio essenziale e doveroso, c’è fermento e tutti abbiamo voglia di ripartire, e la creatività degli artisti coinvolti nel progetto è esplosa, dando nuova vita ad un classico della tradizione che va valorizzato prima di tutto in patria, visto che all'estero già ammirano e copiano le nostre opere”.

Per l’evento “Luci su Vieste” le luminarie sono state ripensate e disegnate da dieci giovani artisti: Maria Paola d’Amato e Claudia Inglese, Letizia Bagnato, Chiara Ventrella, Veronica Condello, Luca Desiderato, Daniela Colasanto e Asia Consueto, Davide Scassillo e Margherita Valente, che ispirandosi a cento nazioni nel mondo colpite dal Covid, hanno ridisegnato e reinterpretato secondo lo stile, l’estro e l’esperienza di ognuno, uno dei simboli più importanti e riconosciuti dell’arte pugliese che rinasce in una nuova veste.

Infine, ma non ultimo, un nome di particolare lustro: Matthew Watkins, artista anglo-canadese, che ha disegnato la luminaria più grande di tutte, definita dallo stesso artista ‘’UncontainableArt’’, arte senza confini. Poter tornare a credere nella bellezza attraverso la condivisione dell’arte, viverla, sprigionare nuove energie positive - aiutando l’uomo a superare il disorientamento e le paure - è il cuore del progetto “Luci su Vieste”. Ad ispirare i dieci designer bellezze di luoghi, caratteristiche dei popoli, tradizioni e leggende, profumi e odori, ricordi e immaginazione, la magia del viaggio diventa opera d’arte in nome della rinascita.

Motivo per cui, è stata colta al volo la notizia dell'avvio del progetto - a cura della Compagnia degli Exsultanti - per accompagnare e supportare l'iter per la richiesta di riconoscimento Patrimonio mondiale UNESCAO de "I Rosoni di Puglia"; pensando alla realizzazione di un'installazione che preveda la rappresentazione di tutti i 33 Rosoni che compongono questa speciale "galassia" nell'universo pugliese.

“Nell’estate della rinascita siamo felici di ospitare l’evento che ha già in sé la caratteristica della luce, simbolo che è bello pensare anche in senso figurato quale segno di speranza, di nuova vita - ha sottolineato l’assessore e vice sindaco Rossella Falcone - in questa prima estate di semi normalità abbiamo il piacere di ospitare un evento che per primo in Italia riporta tra le piazze il simbolo per eccellenza del tempo della festa in Puglia, esportato e amato in tutto il mondo. Le feste patronali sono ripartite in tutta Europa ma non Italia e Vieste, da sempre regina del turismo in Puglia, ha creduto in questo progetto che speriamo possa dare impulso anche alle altre città”.

La mostra collettiva è anche un concorso, si potrà votare infatti la luminaria preferita, o tutte, collegandosi al sito www.lucisuvieste.com e votare la propria opera preferita e premiare in maniera simbolica tutta l’umanità, che ha saputo riprendersi con forza e tenacia da un evento imprevisto ed ha avuto la forza e la voglia di ricominciare. Il più votato si aggiudicherà il premio “Luci su Vieste”.

