M'Brace lo yatch di Michael Jordan al largo della costa barese

Dalle parti de "I Rosoni di Puglia" dicono che alla fine la curiosità ha avuto il sopravvento e il campione del basket americano, Michael Jordan, ha deciso di fare rotta su Triggiano (Ba), per ammirare il Rosone a 23 raggi, che ne celebra estro, grandezza e originalità.

Infatti, lo yatch "M'Brace" con Michael Jordan e famiglia è stato avvistato al largo di Bari. Dopo i recenti approdi a Positano e Taormina, sembrano proseguire in Puglia le vacanze tutte italiane della star americana Nba a bordo della sua imbarcazione di lusso.

La M’Brace, con bandiera delle Isole Cayman, lunga 75 metri e il cui valore si aggira attorno ai 120 milioni di dollari (costruita nel 2018).

"I Rosoni di Puglia" e il presidente del Comitato promotore per il loro riconoscimento Unesco, Antonio V. Gelormini, si dicono onorati per tanta attenzione e gratificati dal poter accogliere la M'Brace all'orizzonte del capoluogo pugliese, nonché a disposizione per eventuali approfondimenti e visite speciali.

Quel 23, e dicevano che era un mistero...!!!