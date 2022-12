'M'impegno per la legalità' vincono gli studenti Liceo Classico 'Socrate' Bari

Impegno e attività volte ad una diffusa consapevolezza alla "legalità" si moltiplicano nei presidi di formazione dei ragazzi e fanno da catalizzatore a una virtuoso presa di coscienza 'contaminante', i cui frutti - si spera - possano crescere e radicarsi ulteriormente nel tempo.

A tal proposito, la Commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, insediata presso il Consiglio regionale della Puglia - tramite la Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale - ha riconosciuto vincitori gli studenti del Liceo Classico “Socrate” di Bari al concorso “Mi impegno per la legalità”.

Alcuni studenti del 'Socrate', infatti, avevano presentato con successo un video, dal titolo "Aspettando il padrino", nell'ambito del bando relativo allo stesso concorso. Evidenziando, nel loro lavoro, che la criminalità non è un’alternativa e prendendo il via dal pensiero di Giovanni Falcone: “La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano, e come tutti i fatti umani ha un inizio e una fine”, hanno realizzato un cortometraggio dal titolo più che significativo: “Aspettando il padrino”.

Il risultato, accolto con orgoglio da parte dell'intera comunità educante, è il frutto di un percorso condiviso di educazione alla legalità e ai valori della cittadinanza attiva, alla cui realizzazione contribuiscono - da tempo - i docenti del Liceo Socrate, anche grazie al prezioso contributo dei referenti del curricolo di Educazione Civica: la prof.ssa Antonella Castagna e il prof. Domenico Viola.

Partendo dal vissuto dell'impegno civico e politico di alcuni studenti, l'idea promossa è quella che la devianza criminale non può rappresentare in alcun modo un'alternativa valida per i giovani del nostro territorio, ma - al contrario - un rischio concreto e spesso silenzioso, contro cui combattere anche con piccoli e semplici gesti quotidiani.

Gli studenti che hanno partecipato al concorso sono:

Gabriele De Ruvo

Andrea Costantini

Francesco Adamo

Alessandro Gaetano Iorio

Giovanna Maria D’Amato

Giuseppe Bellacosa

Libero De Felice

Aris Navarra

La sceneggiatura, la regia e il montaggio del video sono stati realizzati interamente dagli studenti, in brevissimo tempo e con grande entusiasmo, con l'uso degli smartphone. Obiettivo prioritario della didattica sulla cittadinanza digitale del Liceo Socrate è infatti quello, tra gli altri, di educare i giovani ad un uso consapevole delle nuove tecnologie, anche grazie al costante confronto e al dialogo con i docenti.

(gelormini@gmail.com)