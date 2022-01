Macnil e GTAlarm: l'intera proprietà resterà in Puglia

MACNIL, azienda IT pugliese proprietaria del marchio automotive GTAlarm, produttore di sistemi IoT e antifurti satellitari auto, fornitore di Scatole Nere per il mercato assicurativo e fornitore di servizi per la gestione e il controllo di flotte aziendali, ha concluso l’acquisizione dal Gruppo Zucchetti delle quote del 51% del capitale sociale, cedendo il 100% delle quote delle ultime due aziende acquisite nel 2019.

L’intera proprietà dell’azienda resterà in Puglia con l’acquisizione del 100% del capitale da parte degli imprenditori gravinesi Nicola Lavenuta e Mariarita Costanza (ciascuno con il 50% delle quote), che 21 anni fa hanno fondato l’azienda e lanciato la sua crescita, favorita anche con l’ingresso nel 2014 del Gruppo Zucchetti, attratto dal forte know-how tecnologico dell’azienda pugliese e dal promettente mercato del fleet management e delle connected car.

La Macnil è una tra le prime aziende in Italia esperte di Internet of Things con una forte declinazione al mondo Automotive, partner di grandi player come Telecom Italia e dei più importanti brand automobilistici mondiali come Volkswagen, Audi, Mercedes, Peugeot, Ford, Renault Iberia… e compagnie assicurative come il Gruppo Admiral (con il marchio ConTe.it) e Allianz, e gestisce oltre 50 mila clienti privati e 5 mila aziende, grazie a 15 distributori sparsi in tutta Europa.

L’azienda ha un fatturato di circa 7 milioni di euro e conta 70 dipendenti, di cui 50 nel quartier generale di Gravina in Puglia, dove si fa ricerca e sviluppo nel settore informatico e dei servizi per il settore automotive, e 20 impiegati in Lombardia presso la sede di Busto Arsizio, che si occupano di progettazione elettronica e delivery.

Nicola Lavenuta: "Il nostro rientro in MACNIL da proprietari al 100% - ha dichiarato Nicola Lavenuta - per ripartire con la giusta energia e determinazione e per prenderci la nostra fetta di mercato: IoT, Antifurti Satellitari, Fleet Management, Digital Marketing, Mobile Payment, e .... work in progress ..., con le nostre due sedi strategiche, Gravina in Puglia per la ricerca informatica e il Customer Service, Busto Arsizio per la progettazione elettronica e il delivery nazionale e internazionale verso i nostri clienti e Partner. Con questa operazione abbiamo confermato che NULLA È IMPOSSIBILE".

