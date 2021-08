Madonna torna in Puglia la 3^ volta e a Troia (Fg) l'aspettano con la sorpresa

“Non c’è due senza tre” anche per la regina del pop mondiale, Madonna, che torna per la terza volta in Puglia, questa volta per festeggiare il suo 63esimo compleanno.

La conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, che “In Puglia è bello tornarci”, per cui Madonna sceglie ancora una struttura del Gruppo Melpignano a Savelletri, per una festa dal taglio bizantino e una cena tipica pugliese, con amici e parenti, abbracciata dalle tradizionali luminarie Salentine. Con la torta in coerente stile bizantineggiante, immortalata dal modello Joshua Lee Cummings.

A sorpresa, l'altra mattina, è persino arrivata in treno a Lecce - con il nutrito seguito di accompagnatori - per girare nel centro storico del capoluogo salentino, per il tradizionale shopping e una sosta gelato alla mandorla.

Nel frattempo, si accendono le speranze di poterla vedere arrivare anche in Capitanata nella storica cittadina di Troia (Fg), per sancire una sorta di gemellaggio tra la pop star americana - di origini abruzzesi - e l’affresco della Dormitio Virginis, nella Basilica Cattedrale dalla luce filtrata dal suo magnifico Rosone, con la mandorla più dolce di Puglia: ovvero l’amigdala che contiene una Madonna bambina in braccio al Cristo. In una sorta di suggestiva e affascinante inversione di ruoli, nel contesto emozionante di uno degli scrigni di bellezza più attraenti di Puglia.

