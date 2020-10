Maiora, Despar Centro-Sud investe in Puglia: 76 nuove assunzioni

Maiora, concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud, potenzia la propria presenza in Puglia con l’importante acquisizione del punto vendita ex Auchan di Modugno, che ora è ufficialmente il nuovo Interspar di Via Papa Giovanni Paolo II n.1., ubicato in una posizione strategica, ad alto traffico e ben collegato con la attigua s.p. 231. Questa nuova apertura rientra nel piano di investimenti che Maiora ha previsto per il 2020 in virtù dell’accordo con Margherita Distribuzione (Conad) per l’acquisizione di 5 punti vendita ex Auchan nel Centro-Sud.

Maiora ha garantito l’occupazione dei 76 dipendenti dell’ex Auchan, contribuendo in maniera determinante a salvaguardare lo stato occupazionale e la serenità dei lavoratori e delle loro famiglie in un momento di grande incertezza socio-economica (con questa nuova apertura, salgono a 166 i punti vendita, diretti e affiliati, della rete Maiora in Puglia).

Con una superficie di vendita di oltre 3.000 mq., il nuovo Interspar non si configura come un semplice cambio di insegna, ma rappresenta l’avvio di un nuovissimo Format studiato da Despar Centro-Sud in collaborazione con l’Università di Parma. Il format (che sarà replicato in altri punti vendita) è stato ideato per migliorare la shopping experience del cliente attraverso l’esplosione degli assortimenti, sia in ampiezza che in profondità, al fine di garantire la giusta soluzione per ogni occasione di consumo. I nuovi protagonisti sono l’Italianità e la freschezza del prodotto, con un focus particolare riservato ai fornitori di prodotti locali.

In occasione dell’inaugurazione dell’Interspar di Modugno, Despar Centro-Sud ha lanciato la linea “Storie di Gusto”, una selezione di prodotti unici e specialità tipiche preparati con materie prime di qualità, per dare al cliente la possibilità di scoprire il sapore autentico della cucina del territorio.

Nel nuovissimo Interspar il viaggio all’insegna del gusto parte dal fornitissimo reparto Gastronomia/Panetteria, in cui il pane viene sfornato ogni giorno grazie alla panificazione interna. Tante novità anche nel reparto Salumi & Formaggi, che ospita dei ceppi a vista per il taglio dei salumi e formaggi più pregiati, e nell’ambientazione del reparto Ortofrutta, con la caratteristica postazione spremi agrumi. Il viaggio prosegue nei reparti Macelleria, Pescheria e la fornitissima Enoteca. Oltre ai classici reparti, l’Interspar offre alla clientela delle vere e proprie aree tematiche dedicate al cibo e alle bevande di qualità, come il “Mondo Pasta” e il “Mondo Birre”.

La sostenibilità e la riduzione dell’impatto ambientale hanno caratterizzato anche la progettazione dell’Interspar, con l’installazione di impianti del freddo a Co2 di ultima generazione e a basso consumo energetico per tutti i reparti. Tra le tantissime novità, anche la possibilità di effettuare la spesa on-line, tramite www.desparacasa.it: un vero e proprio supermercato digitale con migliaia di prodotti allo stesso prezzo del negozio.

"Riponiamo molta fiducia in questo progetto - ha spiegato Pippo Cannillo, Presidente e Amministratore Delegato di Despar Centro-Sud - nonostante il periodo delicato per la salute e l’economia del nostro Paese, abbiamo scelto di continuare ad investire nel futuro e di contribuire alla salvaguardia dell’occupazione sul territorio. Il nuovo Interspar di Modugno ci ha visti impegnati nella progettazione di un vero e proprio format dedicato al cibo e a tutto ciò che esso rappresenta: non un semplice prodotto da consumare, bensì un concentrato di storia, legame con il territorio, tradizione ma anche di innovazione".

"Il nostro nuovo progetto - ha aggiunto Cannillo - nasce per dare ai nostri clienti la possibilità di vivere una vera e propria esperienza all’insegna del gusto. Per noi è l’inizio di una nuova scommessa in cui abbiamo fortemente investito e che presto vedrà la luce anche su altri punti vendita di nuova generazione”.

(gelormini@gmail.com)