Maiora e Its Academy AgriPuglia: formazione per i giovani pugliesi

Al via le iscrizioni per una grande opportunità di formazione professionale per i giovani pugliesi, finalizzata alla creazione di figure esperte nella gestione dei reparti della Grande Distribuzione Organizzata

Acquisire competenze nella gestione dei reparti di Grande Distribuzione Organizzata (GDO), con un focus su tecniche di vendita e gestione dei punti vendita: è questo l’obiettivo del nuovo corso di formazione professionale intitolato “Professionista della Gdo”. Un percorso di studi che vedrà la sinergia di Maiora S.p.A. SB, gruppo pugliese operante al centro-sud nei canali GDO e Cash & Carry con le insegne Despar e Altasfera, e dell’Agribusiness School ITS AgriPuglia, istituto specializzato nella preparazione delle figure professionali più richieste nel settore agroalimentare.

Il percorso formativo risponde ai fabbisogni della gestione nell’ambito della GDO, dagli store manager ai responsabili di rete e capi area, dai visual merchandiser ai responsabili dell’in-store marketing.

Il progetto nasce dalla volontà di mettere a disposizione di giovani talenti tutta la conoscenza del settore da parte di Maiora S.p.A. SB, con l’obiettivo di garantire ai partecipanti competenze avanzate e specializzate. Grazie ad una rete che conta oltre 550 punti vendita nel centro-sud e ad una reputazione consolidata, i migliori profili formati avranno opportunità di collocamento immediate all’interno di una realtà aziendale e in un settore in forte crescita.

L’offerta formativa sarà finalizzata inoltre ad offrire conoscenze sui processi produttivi e il funzionamento della filiera agroalimentare, i mercati e i canali di approvvigionamento. Il percorso avrà durata di 4 semestri, per un totale di 1800-2000 ore, suddivise tra lezioni di didattica laboratoriale, esercitazioni pratiche, project work e stage aziendali. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, con un impegno minimo di 5 ore giornaliere. Circa il 60% delle ore di corso sarà dedicato a laboratori e stage, mentre il restante sarà rivolto a lezioni con didattica laboratoriale.





La sede del corso, le cui iscrizioni termineranno il prossimo 18 ottobre, sarà presso gli uffici di Maiora a Modugno (BA). Per info e iscrizioni, il bando è disponibile al seguente link: LINK

"Riteniamo che la formazione professionale sia un elemento essenziale per la crescita delle nuove generazioni - spiega Pippo Cannillo, Amministratore Delegato di Maiora S.p.A. SB - pertanto, siamo entusiasti di poter collaborare con Agribusiness School - ITS Agroalimentare Puglia per scrivere un nuovo capitolo della formazione e sviluppare figure professionali altamente qualificate. Si tratta di un'occasione unica per costruire un percorso di carriera solido e di sicuro successo, perciò invitiamo caldamente i giovani ad iscriversi".

