Maiora Srl è 'Equal Salary' e certificata 'Top Employer'

Maiora, tra le principali aziende della GDO nel Centro-Sud Italia, presente sul territorio con oltre 530 punti vendita e un team di più di 2400 collaboratori, è ufficialmente certificata Top Employer.

Si tratta del riconoscimento globale ufficiale che attesta le eccellenze aziendali nelle strategie HR, ovvero di Risorse Umane, utili a contribuire allo sviluppo e al benessere delle persone, nonché a migliorare il loro ambiente di lavoro.

Maiora desparGuarda la gallery

La Certificazione Top Employer viene rilasciata dall’omonimo Top Employers Institute in seguito ad un’analisi approfondita delle condizioni di lavoro aziendali, nel caso in cui soddisfino gli elevati standard internazionali richiesti in sei aree chiave in ambito HR.

Queste ultime riguardano importanti tematiche, dalla governance aziendale all’organizzazione e sviluppo, dalla talent acquisition all’engagement e possibilità di carriera, fino ad arrivare alla mission e visione aziendale, nonché ai suoi valori, progetti e ideali.

Dunque, questo prestigioso attestato convalida i risultati di questa ricerca, certificando ufficialmente le politiche HR eccellenti di Maiora, dove lavorare implica anche farlo in condizioni positive e favorevoli per ogni collaboratore. Si tratta di un’ulteriore medaglia al valore per un’azienda pur giovane, che va ad accostarsi al prezioso riconoscimento Equal Salary: Maiora, infatti, è stata anche la prima azienda del Sud, nonché la prima della Grande Distribuzione Organizzata italiana, a ricevere la Certificazione che testimonia parità di retribuzione e opportunità per uomini e donne.

Maiora CannilloGuarda la gallery

"Il 2024 si apre con l’importante traguardo di Maiora Top Employer, eppure per noi questo non rappresenta la fine di un capitolo, né tantomeno l’inizio di uno nuovo, quanto piuttosto della naturale evoluzione di un percorso, che porta con sé esperienza, determinazione e perseveranza – dichiara Pippo Cannillo, Presidente e AD di Maiora – Questa Certificazione è la traduzione pragmatica dell’attenzione che Maiora dedica ai propri collaboratori. Integrità e valore sono fondamentali per noi, per essere sempre a fianco di ogni membro di questa grande famiglia".

David Plink, CEO di Top Employers Institute, spiega l’importanza e il significato di questo riconoscimento: "E' nei momenti difficili che emergono le eccellenze. E la riprova l’abbiamo sotto gli occhi, con i risultati della Certificazione. Abbiamo toccato con mano quanto siano state straordinarie le performance delle aziende certificate, quanto i Top Employers abbiano dimostrato di avere a cuore il benessere delle loro persone e si siano impegnati per migliorare le condizioni di lavoro, contribuendo così a migliorare collettivamente il mondo del lavoro. È con orgoglio che celebriamo aziende come questa".

(gelormini@gmail.com)