Make-up, Claudia Montrone vince la WULOP e vola ad Istanbul

La World Universal League of Permanent Makeup (WULOP), tenutasi a Roma, ha riunito i talenti del settore bellezza provenienti da tutta Italia e ha decretato i migliori che voleranno ad Istanbul per la finale.

Alla competizione internazionale hanno gareggiato più di venti Paesi, che hanno visto assegnati premi ai partecipanti nelle categorie Eyeliner, Ombre Lips, Micropigmentazione sopracciglia e Microblading Hair Stroke. Durante la semifinale del campionato mondiale di trucco, sono stati decretati i vincitori italiani alla presenza dei giudici, nonché grandi professionisti: Jurgita Jasiunaite, Carmelo Grassi, Sabina Knaub, Lia Giustarini e Giusy Guida.

Per la categoria Microblading Hair Stroke si è distinta, raggiungendo il terzo posto sul podio, la pugliese Claudia Montrone, con la tecnica effetto pelo. “Per me - ha dichiarato la dermopigmentista Montrone - è stata una bella vittoria essere stata selezionata per rappresentare il mio Paese. Il microblading è il trattamento per le sopracciglia più richiesto e in voga del momento, per via del suo effetto duraturo e senza eccessi".

"L'importante, come sempre, è affidarsi solo a mani esperte”, ha rivadito la vincitrice. Tanta passione e tanti sacrifici per la giovanissima Claudia Montrone, che grazie al suo talento e alla sua determinazione, ha raggiunto un altro importante riconoscimento.

Ora volerà ad Istanbul (5-8 novembre 2020) per la finale con il team italiano e parteciperà alla Masterclass, dove i nomi più famosi in questo settore parleranno delle nuove tecniche del trucco semi-permanente.

