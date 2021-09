Maltempo, il basso Salento e Nardò travolti da un imponente nubifragio

Il basso Salento travolto da un imponente nubifragio. Nardò la città più colpita, ma l’intero tratto da Gallipoli ad Acquarica del Capo, è completamente sommerso dall’acqua piovana.

L’artista Ray Campa - diretto verso una sala da matrimonio, dove avrebbe dovuto esibirsi - ha documentato la situazione impressionante. Le previsioni meteo, inoltre, creano apprensione anche nelle aree di Copertino e di Galatina.

In circa mezz’ora sono caduti 61 millimetri di acqua, sessanta litri per metro quadrato. La zona stadio a Nardò si è trasformata in lago, con le persone costrette a uscire a nuoto dai finestrini delle auto. Mentre si registrano già i primi cedimenti della rete fognaria. Tante le auto rimaste in balìa del fiume d'acqua.

La protezione civile è entrata subito in azione, ma la sorpresa ha colto tutti fondamentalmente impreparati.

(gelormini@gmail.com)