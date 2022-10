Marcello Gemmato mercoledì sarà Sottosegretario alla Sanità

Il Consiglio dei Ministri, presieduto da Giorgia Meloni, ha approvato la lista dei Sottosegrateri (31) e dei Vicemistri (8), che entraranno in funzione mercoledì dopo il formale giuramento.

Intanto, i messaggi augurali sono già partiti, a cominciare da quelli pugliesi del gruppo regionale di Fratelli d'Italia all'onorevole Marcello Gemmato Sottosegretario alla Sanità: “Auguri di buon lavoro al nostro coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, on. Marcello Gemmato, per il nuovo incarico di sottosegretario alla Sanità.

“Un ruolo che, specie in questo momento post covid, è particolarmente delicato e - conoscendolo personalmente e avendolo visto già in azione come capo dipartimento Sanità del partito - siamo certi che svolgerà all’altezza della situazione: puntando a una sanità territoriale, tanto dimenticata dal centrosinistra a Roma come in Puglia”.

"Soddisfatto della linea del Governo Meloni sul Covid in discontinuità col passato", ha dichiarato a caldo Gemmato, che sottolinea essere ancora Responsabile Nazionale Dipartimento Salute FDI almeno fino a mercoledì, "Le nuove misure adottate segnano il primo passo importante per affrontare il tema con un approccio scientifico e non più ideologico. Ringrazio il presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la fiducia accordatami".

E con una nota diffusa, anche il commissario cittadino e il direttivo di Fratelli d'Italia di Foggia esprimono felicitazioni e soddisfazione per le nomine dei viceministri e sottosegretari.

"Il commissario provinciale di Foggia, Galeazzo Bignami, assumerà la funzione di viceministro delle infrastrutture e trasporti, mentre Marcello Gemmato, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, diventa sottosegretario unico al Ministero della Salute".

"Conoscendoli bene - si afferma nella nota - siamo certi che, assieme ai parlamentari foggiani Giandonato La Salandra e Anna Maria Fallucchi, sapranno esprimere il meglio per il bene della Nazione e in particolare per il nostro territorio".

