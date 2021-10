Mareamico, Capone: '"Portualità e nautica da diporto"

La Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, alla Tavola rotonda “Portualità e Nautica da Diporto” nell’ambito della XXX Rassegna del Mare promossa dall’associazione Mareamico.

La rassegna, in programma fino al 24 ottobre nel Castello Angioino di Gallipoli, intende approfondire le principali tematiche connesse al mare: dalla pesca alla pianificazione dello spazio marittimo, al turismo, alla portualità, al green deal europeo.

“Serve una pianificazione integrata orizzontale e verticale - ha detto la Presidente. Orizzontale, perché coinvolga a livello nazionale tutti i ministeri e a livello regionale tutti gli assessorati: dalle Infrastrutture al Demanio, allo Sviluppo Economico, alla Ricerca, alla Formazione. Verticale, perché metta in campo una serie di attività sia con riferimento all'utilizzo di fondi PNRR, e, dunque, ai progetti di portualità che agevolino la rete, sia con riferimento alla più generale programmazione economica e finanziaria che riguarda gli investimenti nel settore, a partire dalle ZES”.

“Lavorare sulla portualità turistica e sulla nautica da diporto - ha aggiunto - è fondamentale per una Regione come la nostra che è una penisola circondata dal mare, con porti bellissimi che meritano di essere valorizzati. E questa valorizzazione può passare anche dal rapporto con le due autorità portuali, quella ionica e quella adriatica, rispetto alle quali Gallipoli e Otranto potrebbero valutarne l’adesione”.

Salutando il Presidente Asp Puglia, Ugo Patroni Griffi, la Presidente Capone si è poi complimentata per i dati pubblicati sulla croceristica che vedono Bari al 4° porto su scala nazionale e Taranto in forte crescita.

“Possiamo e dobbiamo investire sempre più in questo settore - ha concluso - perché ha un grande potenziale di sviluppo, in Puglia come in Italia. E l’occasione di dibattito e confronto offerta oggi dall’associazione Mareamico nell’ambito della XXX rassegna del mare a Gallipoli, cui pure il Consiglio regionale ha voluto contribuire, alla presenza tra gli altri della viceministra Bellonova, è stata certamente importante per mettere insieme non soltanto professionalità eccellenti ma anche capacità per il futuro di costruire quelle relazioni che sono indispensabili per crescere”.

Alla tavola rotonda sono intervenuti: Ugo Patroni Griffi, Presidente ASP Puglia, Jean Pierre Lozato- Giotart, Comitato scientifico Mareamico Università La Sorbonne di Parigi, Fabio Croccolo, Ministero Infrastrutture e Trasporti, Roberto Tomasicchio, Università del Salento, Salouà Chaouch Aouij, Université de Tunis El Manar, Cosimo Durante, Presidente Gal Terrà d’Arneo, Alberto La Tegola, Università del Salento, Leonardo Damiani, Presidente del Comitato scientifico Mareamico, e il Vice Ministro Ministero Infrastrutture e Trasporti, Teresa Bellanova.

