Maria Gabriella Caruso (Con): ‘La rivoluzione non ha età’

Sposata, madre di due figli, medico all’IRCCS S. De Bellis a Castellana Grotte (Ba) da 30 anni e ideatrice e promotrice dell’Associazione culturale “Donne in corriera”. Maria Gabriella Caruso è candidata, per le elezioni del Consiglio Regionale pugliese, nella lista Con Emiliano.

“Mi sono candidata al consiglio regionale nella lista ‘Con Emiliano’ perché sono convinta di poter contribuire a rendere le istituzioni pubbliche più belle, giuste, rispettose della dignità di ognuno e votate a perseguire il bene comune”, esordisce nella lucidità della riflessione Maria Gabriella Caruso, “Consapevole che vivere nelle istituzioni è impegnativo e che comprenderle, talvolta, è difficile”.

Dalle Terrazze Skandenberg a pochi passi dal Faro di Punta San Cataldo, quartier generale del suo staff elettorale, domina il mare: la cui linea d’orizzonte inquadra la prospettiva adriatica verso l’Est, caricando di suggestione gli incontri che si susseguono, senza sosta, con colleghi, amici, conoscenti, professionisti e curiosi per animare incontri e dialoghi sui temi più sensibili.

Da questo ponte, così esclusivo, ha scelto il suo nocchiero per la traversata elettorale: il famoso e stimato epidemiologo Pier Luigi Lopalco, col quale fissare la combinata di genere ed esaltare le reciproche competenze e le rispettive esperienze professionali da mettere al servizio del progetto comune.

“Quando la rotta navigabile è scelta e condivisa da tutto l’equipaggio - cita e ricorda Caruso - bisogna dare voce a ciò che ognuno porta con sé come bagaglio di conoscenze ed esperienze e che mette a disposizione, perché la navigazione sia scevra da pericoli o pronta a fronteggiarli, e nel contempo far sì che la visione di futuro, discussa e disegnata durante la navigazione, una volta giunti all’approdo, possa essere realizzata. Quale mondo giaccia al di là di questo mare non so, ma ogni mare ha un’altra riva, e arriverò” (Il mestiere di vivere, 1952, Cesare Pavese).

Risanamento dei conti, che il governo regionale nel 2005 aveva lasciato con un notevole deficit e che sono ora in ordine; investimenti in sanità con nuove assunzioni e apertura di nuovi reparti; diffusione dei presidi di primo intervento sul territorio, per lasciare agli ospedali il compito di curare patologie più importanti.

Queste le tematiche degli incontri-dialoghi promossi dalla candidata, utili anche a evidenziare gli spazi di miglioramento, soprattutto nelle campagne di screening di massa per le patologie tumorali più frequenti o nella cura degli anziani con patologie croniche invalidanti e degenerative.

“Dal 24 agosto - precisa la dottoressa Caruso - ho intrapreso questa nuova rotta e continuo a navigare in flottiglia e con un bell’equipaggio, con cui affrontare le numerose sfide, organizzative, strategiche ed operative, al fine di garantire l’adozione di atti legislativi a tutela delle problematiche di salute e cultura che più mi stanno a cuore. Una navigazione che gode, del costante sostegno degli amici: una di loro, oggi, mi ha ricordato che non ci sono strade facili, ma solo destinazioni che valgono la fatica del cammino. Capite perché sono così entusiasta di questa esperienza che sto vivendo, grazie alla generosità e alla disponibilità del presidente Emiliano?”

Si direbbe che a Maria Gabriella Caruso, nel suo doppio impegno quotidiano, stiano soprattutto a cuore “la cultura della Salute” e “la salute della Cultura”. Due costellazioni che continuano ad orientare impegno e passione di una vita arrivata probabilmente a un crocevia significativo. Una sorta di svolta: una rivoluzione che, come sottolinea la stessa Caruso, non ha età. Perché non è detto che le rivoluzioni si fanno solo da giovani.

Ed è questo che in tanti le riconoscono, apprezzandone coraggio e determinazione, sostenendola nella sfida così impegnativa, per una persona della società civile che decide di mettersi in gioco per poter portare avanti le proprie idee con forza e passione: “Ed è per questo che sono sempre più convinta di aver fatto la scelta giusta”.

(gelormini@gmail.com)