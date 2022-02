Mario Vadrucci neo presidente della Camera di Commercio Lecce

Dopo due anni di gestione commissariale affidata a Vincenzo Benisi, è stato eletto per acclamazione dal Consiglio camerale il nuovo presidente della Camera di commercio di Lecce: si tratta di Mario Vadrucci, di Nociglia (Le), dal 2014 direttore generale di Inapa, istituto di assistenza e patronato per l'artigianato.

"Un sincero augurio di buon lavoro - ha dichiarato la Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone - al nuovo presidente della Camera di Commercio di Lecce Mario Vadrucci, alla Giunta e all’intero Consiglio. Abbiamo vissuto una stagione difficile caratterizzata dall’emergenza pandemica e il mondo produttivo, quello delle imprese, degli artigiani, ha pagato duramente gli effetti delle misure tanto severe quanto necessarie adottate dal Governo centrale".

"Oggi, grazie alla scienza e ai sacrifici delle nostre cittadine e dei nostri cittadini - ha sottolibeato la presidente Capone - abbiamo la possibilità e il dovere di impegnarci al massimo, per cogliere le occasioni della ripartenza. I fondi del Pnrr sono un’occasione straordinaria per dare lo slancio necessario a far competere la nostra economia e darci la possibilità di risanare, con coraggio e determinazione, il gap tra il nord e il sud del Paese".

"È una sfida stimolante e ardua e, per questo, non bastano le sole competenze di un buon progettista o la sola buona idea di un amministratore, è fondamentale poter fare affidamento sull’intelligenza collettiva, su un percorso che faccia scrivere la pagina della ripresa a partire dai bisogni e dalla conoscenza dei territori di chi li vive e ci opera. Per questo, il compito della Camera di Commercio di Lecce, che da sempre si è contraddistinta per dinamismo e attenzione nei confronti del territorio e delle imprese, sarà ancora più importante. E sono certa - ha concluso Loredana Capone - che con la saggia guida del neopresidente Vadrucci riusciremo a costruire visioni, azioni e pratiche per lo sviluppo del nostro Salento."

Anche l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, ha voluto salutare con un augurio la nomina: “Rinnovo i miei ringraziamenti per il grande lavoro svolto al commissario straordinario Vincenzo Benisi e auguro buon lavoro al neoeletto Presidente della Camera di Commercio di Lecce Mario Vadrucci, alla nuova Giunta camerale e al Consiglio tutto”..

“I tempi che viviamo - ha continuato l’Assessore - sono tempi complessi per il tessuto economico dell’intero Paese e della nostra regione, per ragioni legate alle conseguenze della crisi sanitaria presto diventata crisi economica e sociale. Una vera guerra, durante la quale abbiamo imparato a parare i colpi e a pianificare strategie capaci di limitare i danni.In questo contesto, la collaborazione tra enti appare fondamentale, la condivisione degli intenti e il dialogo indispensabili, per confrontarsi e cercare soluzioni ai problemi reali e lavorare su una visione comune di sviluppo".

"In questo tempo complesso, la Regione Puglia ha attivato numerose misure finalizzate a sostenere le micro, piccole e medie imprese, i lavoratori e i liberi professionisti, per aiutare tutti a fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia e non lasciare nessuno indietro”.

“La Camera di Commercio - ha ribaditoo Delli Noci - rappresenta per noi un interlocutore importante non solo per immaginare insieme misure di sostegno, per affrontare questioni di grande attualità come il caro bollette su cui l’ente camerale ci ha sollecitato e su cui stiamo lavorando insieme, ma anche per lanciare nuove sfide e programmare la ripresa delle pmi per renderle più competitive e costruire politiche industriali ed economiche capaci di rilanciare il Salento. Sono certo che il presidente Vadrucci, grazie alle sue competenze e alla sua esperienza ha concluso Delli Noci - sarà in grado, insieme a tutto il Consiglio camerale, di cogliere le nuove sfide e dare un impulso importante allo sviluppo economico del territorio”.

