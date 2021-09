MARTA, la mostra Kevin Cummins Joy Division and Beyond per Medimex

Come "I Tre Moschettieri" di Alexandro Dumas, che in realtà erano "quattro", la mostra "una e trina" nell'abbraccio di quella permanente al Museo Naziolanale Archeologico di Taranto - MARTA su Kevin Cummins per Medimex 2021, sorprende e affascina i visitatori in arrivo nella Città dei Due Mari.

Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - a Taranto per il Medimex, International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato dal Teatro Pubblico Pugliese - ha inaugurato la mostra Kevin Cummins: Joy Division and Beyond al Museo MarTA.

Oltre 50 fotografie ai sali d’argento, per ripercorre la straordinaria avventura dei Joy Division e la storia musicale e culturale della città di Manchester con scatti che ritraggono New Order, Smiths, Stone Roses, Happy Mondays fino ad arrivare agli Oasis.

“Questa mostra è uno della miriade di eventi incredibili che il Medimex ha portato qui a Taranto - ha detto Emiliano - devo dire che il matrimonio tra il MarTA e questa mostra della new wave di Manchester è davvero interessante ed emozionante. Ritrovare la musica di una grande città industriale qui a Taranto è uno di quei pretesti di pensiero che possono essere molto utili".

"Taranto in quell’epoca - ha ricordato il Governatore - aveva molte manifestazioni musicali di analogo interesse. E quindi noi ci auguriamo che Medimex grazie alle sue provocazioni, grazie alle sue ispirazioni, alla gente che verrà qui agli incontri che faremo, possa aiutarci a reggere questo combattimento mite che facciamo con noi stessi per restituire energia positiva a questa meravigliosa città".

"Dentro questo museo, ripercorriamo la sua grandezza. La grandezza di Taranto è il nostro obiettivo. Una grandezza che non deve avvenire a scapito di nessuno, ma che deve ridare orgoglio, serenità e felicità ai cittadini e a chiunque venga visitarla".

"Faccio un appello: venite a vedere Taranto perché è strepitosa. Ci sono moltissime persone che vengono a Taranto per Taranto, per vederla, per godersela ed evidentemente anche per parlarne in tutto il mondo. Quindi questo rito che il Medimex costituisce per Taranto sta cominciando a funzionare, bisogna solo insistere. Le testa dura non ci manca - ha concluso Emiliano - abbiamo insistito molto perché Taranto rimanesse la sede principale del Medimex e continueremo in questa direzione”.

Venerdì 17 settembre all’Università, Talk Ouverture: la musica ricomincia in sicurezza. Teatri, Cinema, Club al lavoro lo spettacolo, realizzato dal Medimex in collaborazione con Distretto Puglia Creativa, AFO6 e INAIL con Massimo Bray (Assessore alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica, Regione Puglia), Pier Luigi Lopalco (Assessore alla Sanità e Benessere animale, Regione Puglia), Rita Zappador (Modus in Rebus), Claudio Trotta (Barley Arts/Slow Music), Federico Rasetti (KeepOn Live), Vincenzo Bellini (Distretto Puglia Creativa), Gianni Raimondi (AFO6), Lorenzo Cipriani (INAIL PUGLIA) modera Ernesto Assante. Un confronto tra istituzioni, network e organizzatori sulla ripartenza dopo le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria che hanno messo a dura prova il comparto. Un’occasione per discutere delle prospettive del settore e delle norme che saranno fondamentali per la ripresa e il rilancio della musica, e dello spettacolo dal vivo, in Italia.

Medimex, sino al 19 settembre, prevede un fitto programma, in presenza e in streaming, di showcase, incontri d’autore, mostre, attività professionali, scuole di musica, film e presentazioni.

Photos e video a cura di Michele Falcone

