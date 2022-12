'Martano... da favola', luci, storie e magie del Natale in Salento

Martano si veste di luci e di stelle per accogliere, sorprendere e regalare l’atmosfera di un Natale scintillante.

Come un tocco magico, l’iniziativa di ACAM, in co-branding con Regione Puglia e Pugliapromozione, trasforma la bella Martano in un luogo incantato. E, come nella tradizione più autentica, sono le luminarie a disegnare i contorni di una bella favola natalizia tutta da vivere.

Quest’anno visitare Martano a dicembre ha il sapore di una bella fiaba: il fascino della terra grika, gli scorci del suo centro storico, le tante luci dei negozi, gli artigiani, l’enogastronomia e tanto altro ancora. Martano, semplicemente…da favola.

ACAM - Artigiani, Commercianti e Operatori Economici, raccolta l’eredità dell’associazione nata oltre 30 fa dall'idea di imprenditori dinamici e intraprendenti è diventata oggi un’Associazione di Promozione Sociale impegnata in attività volte a valorizzare il tessuto economico locale e coinvolgere e rafforzare la rete sociale proponendosi come collettore di nuove energie per rafforzare identità e territorio. L’obiettivo è di stimolare, attraverso eventi e iniziative culturali, la creatività e lo spirito imprenditoriale finalizzandoli ad accrescere il livello di benessere della comunità locale e a posizionare strategicamente Martano e la Grecìa Salentina come destinazione turistica.

Con Martano…da Favola. Luoghi, Luci, Storie e Magie ACAM 2.0 Aps intende, di fatto, amplificare la capacità comunicativa che possiede questo territorio, capacità che attraversa i tratti identitari più autentici. Un’iniziativa che si propone di consegnare ai turisti e ai visitatori, sempre più numerosi in Puglia anche in inverno, un paese ‘da favola’ che consenta di assaporare gli aspetti unici che caratterizzano Martano, ricca di fascino e di un patrimonio storico, culturale, artistico, architettonico e paesaggistico assolutamente da scoprire e riscoprire.

MARTANO…DA FAVOLA. LUOGHI, LUCI, STORIE E MAGIE si presenta come un viaggio lento e profondo che ha il profumo suadente delle radici, delle tradizioni, del buon cibo di casa, dei legami indissolubili che caratterizzano i luoghi. Un viaggio capace di regalare la bellezza della luce e dei colori del periodo natalizio, momento magico per eccellenza, trasformando in fiaba i sogni di ciascuno.

Condividere la bellezza dei luoghi attraverso questa iniziativa è l’intento che trova i suoi punti cardine nella storia, negli attrattori culturali, nelle tradizioni. ACAM 2.0 Aps promuove l’iniziativa per aumentare l’attrattività di Martano dal punto di vista commerciale e per rendere Martano e i suoi luoghi sempre più un riferimento per esperienze turistiche, culturali e di tempo libero.

LUOGHI e LUCI - Questo Natale saranno proprio le luci a trasformare la bella Martano, tranquilla ma laboriosa, mutandola in un paese incantato, dove leggenda e reale si combinano in un crocevia di luminosa bellezza per raccontare con il linguaggio della tradizione delle luminarie la favola di luoghi magici nella loro essenza.

STORIE E MAGIE - Il patrimonio storico-architettonico e paesaggistico, il bagaglio di tradizioni e tutto il patrimonio immateriale posseggono un elevato valore culturale. La responsabilità della comunità locale è quella di custodire e valorizzare questa eredità mentre alle associazioni è demandata la responsabilità di promuovere attraverso un processo di comunicazione il valore di tutto un territorio.

Vivi la magia del Natale in Puglia! Immergiti nell’atmosfera più dolce dell’anno e lasciati guidare dallo scintillio delle luminarie. Riscopri riti e tradizione del Natale pugliese, ascolta storie e leggende passeggiando tra i borghi autentici addobbati a festa. Partecipa agli eventi e rendi speciale il tuo Natale. Visita Martano e scopri un angolo di Puglia meraviglioso.

Programma

Domenica 11 dicembre

Ore 17.00

Martano…da favola: Apertura ufficiale dell’evento e accensione luminarie

Ore 19.00

Auguri da ACAM – Incontro pubblico presso Sala Wojtyla, presentazione attività ACAM 2.0 Aps 2023 e brindisi augurale

Lunedì 12 dicembre

Aspettando Santa Lucia – presso Sala Wojtyla, laboratorio dedicato ai bambini in collaborazione con l’Associazione Fox

Ore 18.00 La storia di Santa Lucia - Lettura di filastrocche e note di chitarra

Ore 19.00 Realizzazione pallina personalizzata

Ore 20.00 Volo in cielo della lanterna-stella di Santa Lucia e distribuzione sacchettini di dolcezze per i bimbi

Mercoledì 14 dicembre

Ore 19.00

Pittulata di Santa Lucia

Dopo l’arrivo della processione, presso la chiesetta di Santa Lucia, degustazione di pittule a cura dell’Associazione Cosimo Moschettini in collaborazione con il Comitato Feste Patronali

Venerdì 16 dicembre

Ore 19.30

Talk: Patrimoni materiali e immateriali della comunità - La destinazione turistica.

Sala Convegni Wojtyla

Presentazione del libro Il volo di Aracne di Pierandrea Fanigliulo in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

La Puglia vista dal Tirolo in collaborazione con l’Istituto Dante di Innsbruck. Interverrà il presidente Piero Salituri

In serata animeranno le vie di Martano gli Articolo33 nelle vesti di aiutanti di Babbo Natale

Domenica 18 dicembre

Ore 16.00

Partenza del trenino Triacordino per le vie di Martano - a cura dell’Associazione Triacorda

Ore 16.30

Apertura dei Mercatini di Natale nel centro cittadino - a cura del Comune di Martano

Ore 17.30

Largo Primo Maggio - Tappa del Motogiro Natalizio del Motoclub Salentum Terrae

Degustazione di vino cotto e stornelli di musica popolare con i Vasapiedi

Dalle ore 17.00 alle 21.00

Open Night dell’Istituto Secondario Superiore ‘S.Trinchese’

Programma:

Il Trinchese tra le stelle: visita del planetario. I partecipanti, all’interno di una cupola, guidati da un astronomo, si troveranno letteralmente immersi nel suggestivo spettacolo del cielo notturno e vivranno da protagonisti un viaggio incredibile attraverso lo spazio e il tempo, dall’astrofisica alla mitologia.

Fisici sportivi: possono la fisica e la matematica essere di aiuto per diventare veri “fisici sportivi”?

Intrattenimento musicale: brani natalizi a cura degli studenti del Trinchese

Performance di Teatro Danza: “Librando” Open Night dell’Istituto

Durante tutte le festività natalizie sarà possibile visitare il Maestoso Presepe Artistico, in via San Giorgio, 37 realizzato dal Gruppo Parrocchiale ‘Amici della Via Crucis Vivente - don Cesare Palma e Paolo Perrotta’ (orari di apertura: 11 e 18 dicembre ore 16-21 Dal 25 dicembre ogni giorno dalle 16 alle 21) e il Presepe in Movimento, in via Marconi, realizzato da un gruppo di cittadini martanesi, finalizzato ad una raccolta fondi da devolvere in beneficenza.

