Martina Franca, 'Colturazione 2022' con Suor Anna Monia Alfieri

“La società è un dovere conoscerla ed è un diritto viverla”. Questa è la base di partenza di Colturazione: progetto nato per contribuire alla ripartenza del Paese, nel segno della cultura, cercando di richiamare l’attività sociale al “Valore delle persone e alle cose”.

La strada di Colturazione è, d’altronde, su tre direttrici: eguaglianza, libertà, educazione. Elementi, quest’ultimi, che, in buona sostanza, costituiscono quel terreno ideale d’ispirazione valoriale. “Il Mondo sta cambiando e le sfide davanti a tutti noi sono di portata incredibile”.

È per questo che nasce Colturazione: per diffondere consapevolezza sulle questioni cruciali del sistema-Paese atteso che l'Italia stessa deve fare i conti con crisi politica, economica e soprattutto socio-rigenerativa. Motore di tutto ciò sono il coinvolgimento e l’incontro in una chiave d’azione che è sintetizzabile in un concetto: “coltivare la cultura” nelle sue varie forme (educativa, economica, giuridica, politica, ecc).

A Martina Franca, città pugliese e regina dello splendido territorio della Valle d’Itria, si svolgerà il prossimo appuntamento con un ospite d’eccezione: Suor Anna Monia Alfieri, da poco nominata Cavaliere della Repubblica da parte del Presidente Sergio Matterella, esperta di politiche scolastiche, giurista, economista, docente Altis Università Cattolica di Milano e Ambrogino d’oro 2020 per la battaglia che porta avanti su parità e libertà di scelta educativa.

Suor Anna Monia Alfieri dialogherà con Luca Conserva e Angelo Lucarella, autori di Amore e Politica (saggio edito Aracne, 2021), con la moderazione del giornalista Gianni Svaldi (Direttore di Radici Future Magazine).

La serata si terrà lunedì 8 agosto 2022, alle ore 19:30, nella suggestiva cornice dell’antico Chiostro della Chiesa del Carmine (meglio detta di Maria Santissima del Monte Carmelo).

I saluti istituzionali saranno di Salvatore Maria Mattia Giraldi, Presidente UniFedericiana popolare, e di Gianfranco Palmisano, Sindaco della Città di Martina Franca, che in vista dell’evento Colturazione ha affermato: “Nella nostra azione amministrativa formazione e cultura hanno un ruolo centrale e viaggiano insieme per il loro valore intrinseco. In considerazione dell’elevato spessore culturale dell’evento e della presenza di Suor Anna Monia Alfieri, autorevole esponente del mondo della formazione, parteciperò con grande interesse a questa iniziativa. Agli organizzatori il mio grazie e il mio plauso”.

