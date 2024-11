Martina Franca - Teatro Nuovo, Puccini100: 29 novembre 1924-2024

Il 29 Novembre 2024 esattamente nella ricorrenza del centenario della scomparsa del compositore Giacomo Puccini, sul palco del Teatro Nuovo di Martina Franca (Ta) si esibirà l'Orchestra Tebaide d'Italia con 100 musicisti, diretti dal maestro Cosimo Maraglino.





Il 29 novembre 1924 fa moriva a Bruxelles Giacomo Puccini (66 anni). La messa funebre si tenne nella Chiesa Royale Saint-Marie della capitale belga, poi la salma fu trasferita in treno a Milano, per la solenne cerimonia ufficiale, che si tenne in Duomo con l'Orchestra del Teatro alla Scala diretta da Arturo Toscanini, che eseguì il Requiem tratto da 'Edgar' dello stesso autore.





In occasione dell'imperdibile evento proposto dal Teatro Nuovo a Martina Franca (patria del Festival della Valle d'Itria), col Concerto di arie e romanze pucciniane, nel foyer sarà disponibile anche il libro di Antonio V. Gelormini e Giandomenico Vaccari "Giacomo Puccini - Dal Teatro Piccinni 1895 al Petruzzelli 2011" - ERF Edizioni.

Un modo per rivivere gli esordi del successo del celebre compositore, il suo arrivo a Bari, in occasione della presentazione di 'Manon Lescaut' e la sua consolidata amicizia con Pietro Mascagni. Nonchè una passeggiata in poltrona nelle atmosfere avvincenti delle sue opere liriche e fra le sue eroine protagoniste di una vera e propria rivoluzione nel mondo del melodramma.





Tutte le info per ottenere la promozione dedicata, in un settore predefinito di 15€ per gli adulti e 10€ per gli under 18, chiamando al 0808407313