MATRIA, Puglia-Albania per valorizzare le minoranze storico linguistiche

Nel quadro di una settimana all'insegna delle relazioni tra Puglia e Albania, che ha visto Tirana anche come Capitale della Gioventù 2022, il sindaco della Città Metropolitana di Bari, Antonio Decaro, ha ricevuto in visita a Palazzo di Città l’arcivescovo di Tirana Durazzo, Arjan Dodaj.

È stata l’occasione per ribadire gli storici legami di amicizia tra la città di Bari e il popolo albanese. Durante l’incontro si è discusso anche del ruolo della città di San Nicola all’interno di un percorso di dialogo costruttivo tra i popoli e le chiese, nel tentativo di far cessare la guerra in Ucraina e riavviare un processo di pace.

La visita dell’arcivescovo Dodaj, inoltre, è stata utile per riflettere sulle attuali politiche migratorie alla luce del ricordo dello sbarco della Vlora nel porto di Bari ad agosto 1991.

Nel frattempo a Tirana una galleria di 20 archi di luminarie tradizionali pugliesi ha accolto i passanti della Pedonale in un’atmosfera magica con la luce di circa sessantamila lampadine a led. Le Luminarie artistiche, espressione della creatività pugliese e della maestria italiana, sono state protagoniste della cerimonia di avvio della Settimana italiana in Albania - organizzata dall’Ambasciata italiana a Tirana con la partecipazione di enti, stakeholders e imprese - per celebrare l’Anno Europeo della Gioventù.

Per la cerimonia di avvio della settimana, presente una delegazione della Regione Puglia guidata dall’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, dalla dirigente alle Politiche giovanili, Antonella Bisceglia e dal Teatro Pubblico Pugliese.

PUGLIA ALBANIA GIOVANIGuarda la gallery

Un ricco programma di eventi dell’Ambasciata italiana a Tirana e della Regione Puglia ha animato fra arte, musica, teatro, danza ed eccellenze enogastronomiche.

“Siamo molto fieri del progetto Puglia-Albania, Joint for Future – ha dichiarato l’assessore Delli Noci - che visto la Puglia protagonista in questa settimana italiana, ma che in realtà ci vede impegnati in numerose iniziative da maggio a novembre. Il progetto intende valorizzare la cultura e la creatività territoriale messe in campo negli ultimi anni a supporto dei giovani per dare impulso alle politiche settoriali. A questo proposito, proprio, abbiamo incontrato il Comune di Tirana e alcuni componenti del gruppo di associazioni giovanili National Youth Congress, per confrontarci e discutere di come rendere operativo il Protocollo d’intesa siglato lo scorso febbraio".

"L’obiettivo è quello di accompagnare il Comune di Tirana nello svolgimento delle tante attività in corso, ma soprattutto di cominciare a declinare delle attività affinché tutto quello che si sta organizzando in questo anno venga capitalizzato e non venga disperso. In questa direzione – ha concluso l’Assessore – abbiamo stabilito la centralità degli assi Politiche giovanili, Politiche culturali ed Economia creativa su cui intendiamo collaborare per favorire la crescita di imprese giovanili attraverso azioni di scambio, formazione congiunta, internazionalizzazione e l’organizzazione di spazi espositivi, di spazi di accompagnamento alla creazione di impresa e di possibili incentivi”.

La Settimana Italiana in Albania, dopo la cerimonia di accensione delle luminarie artistiche, ha dato spazio all’Arte Contemporanea con l’inaugurazione della mostra Promenade di Nicola Genco presso il centro d’arte Bunk’Art. Un abbraccio e un incontro di umanità in cammino, liberi di superare barriere e muri in nome della civiltà. Dalla terra di Puglia un poetico legame con la vicina Albania attraverso questo singolare ponte artistico, che mette in luce il valore inestimabile dell’incontro di culture, l’indubbia importanza delle relazioni umane, il peso rilevante della circolazione delle idee, l’innegabile utilità dello scambio di esperienze e del dialogo.

Matria Regione.Puglia.a.Tirana.4Guarda la gallery

Si sono tenute Lezioni di volo, con il laboratorio di alta formazione sulla danza aerea - condotto da Elisa Barrucchieri - rivolto a giovani danzatori albanesi e in Piazza Skanderberg, sotto il colonnato del Teatro dell’Opera di Tirana con lo sfondo delle luminarie artistiche, ha preso forma lo spettacolo finale esito del laboratorio.

Spazio anche all'Artigianato Artistico ed enogastronomia con l’allestimento di Luminarie in piazza Skanderbeg e zona pedonale limitrofa dove saranno posizionati stand dedicati all’enogastronomia pugliese.

Tirana (1)Guarda la gallery

E sempre in piazza Skanderbeg si è volta la performace teatrale con lo spettacolo “La cena di San Nicola” con Enzo Toma e Francesco Gravino, dedicato alle tradizioni enogastronomiche pugliesi. Ancora teatro con “Giardini di Plastica” con Giorgia Cocozza, Carlo Durante, Andelka Vulic con la regia di Salvatore Tramacere e poi “Per Primo Amore” con la cura artistica di Elena Bucci e la regia di Salvatore Tramacere.

Inoltre, nella sede della Regione Puglia a Tirana in programma una mostra fotografica dedicata alle Luminarie Artistiche di Puglia.

Ancora, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Tirana in programma l’incontro “La Cultura Arbereshe patrimonio mondiale della Cultura” con la partecipazione dell’Assessore alla Formazione e Lavoro Regione Puglia, Leo Sebastiano, i Sindaci di Casalvecchio, Chieuti e San Marzano di San Giuseppe, per illustrare il modello pugliese e sostenere la candidatura della Cultura Arbereshe a Patrimonio Mondiale della Cultura.

Puglia - Albania, Joint for future è promosso da Regione Puglia: Presidenza, Assessorato allo Sviluppo Economico, Cooperazione Territoriale, Sezione Politiche giovanili, Assessorato al Turismo, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione del territorio; Teatro Pubblico Pugliese; Comune di Tirana; Ministero della Cultura albanese, National Youth Congress; Ambasciata d’Italia a Tirana e Istituto Italiano di Cultura - Tirana.

“Sono molto soddisfatto di questa full immersion in terra albanese - ha dichiarato l’assessore Leo - una tre giorni densa di appuntamenti e incontri istituzionali che hanno rilanciato l’amicizia speciale che lega la Puglia e l’Albania. Siamo due paesi che hanno trovato nel Mediterraneo la loro casa e la loro identità culturale, due paesi divisi ma al contempo uniti dallo stesso mare. Poi mi fa particolarmente piacere essere qui nei giorni in cui Tirana è protagonista a livello europeo come Capitale dei Giovani 2022, un appuntamento importante a cui sono felice di prendere parte come Regione Puglia".

"A questo legame speciale - ha aggiunto l'assessore Leo - sono stati dedicati tutti gli appuntamenti qui a Tirana, dall’intervista televisiva con il network albanese Scan TV, che ringrazio per avermi dato l’opportunità di rivolgermi ai telespettatori albanesi, all’incontro con il Sindaco e Vice Sindaco di Tirana, che ci aperto le porte del suo Comune, al vertice istituzionale con la Vice Ministra dell’Istruzione del Governo albanese, Albana Tole, che ringrazio per la grande attenzione che ha riservato alla Puglia. Molte le idee sul tavolo: dai percorsi congiunti in materia di istruzione e formazione, all’attivazione di nuove sinergie per lo sviluppo economico del territorio, senza dimenticare le opportunità di collaborazione previste con il nuovo programma INTERREG".

"In particolare - ha sottolineato Leo - stiamo lavorando ad un progetto ambizioso: il trasferimento del modello ITS della Puglia in Albania, con l’avvio di percorsi congiunti di formazione altamente specialistica post diploma. Il sistema ITS della Puglia rappresenta una vera eccellenza, con tassi di occupazione pari all’80% dei diplomati ITS entro un anno dal conseguimento del titolo. Vogliamo esportare questo modello anche in Albania, lanciare un sistema ITS Puglia-Albania, costruendo nella zona del basso adriatico un nuovo polo della formazione altamente specialistica che sia in grado attirare studenti e aziende da tutta la macroregione adriatica ionica"

Matria Regione Puglia a Tirana (1)Guarda la gallery

"L’Albania rappresenta per noi un partner strategico, da tutti i punti di vista - ha conclujso Sebastiano Leo - è di fondamentale importanza potenziare e rafforzare le relazioni con l'Albania e con tutti i paesi transfrontalieri come il Montenegro, la Grecia, la Croazia. Questi paesi rappresentano per noi degli interlocutori privilegiati, con cui costruire una visione strategica, bisogna immaginare un piano di rilancio di crescita economica che promuova uno sviluppo intelligente, inclusivo e sostenibile di paesi e territori di prossimità, intensificando la cooperazione come del resto ci dice anche l’Unione Europea"

Infine l’evento di presentazione del progetto regionale “Matria. Le lingue di ieri, di oggi, di domani” dedicato alle minoranze storico linguistiche della Puglia, nella prestigiosa cornice dell’Istituto Italiano di Cultura a Tirana. Un appuntamento importante condiviso con ospiti di rilievo come il primo Segretario dell’Ambasciata italiana a Tirana, Stefano Salmaso, con la Direttrice del Centro per gli studi e le pubblicazioni sulla cultura arbëreshë, Diana Kastrati, con i Sindaci delle minoranze pugliesi intervenuti a Tirana.

Matria Regione.Puglia.a.Tirana.5Guarda la gallery

"La presentazione ha posto le basi per costruire a stretto giro nuovi percorsi virtuosi per rilanciare le relazioni con le comunità arbëreshë, grike e francoprovenzali", ha ribadito l'assessore Leo, "Presto, infatti, procederemo alla firma di un Protocollo d’intesa per interventi che difendano questo straordinario patrimonio di cui le minoranze sono portatrici, partendo per esempio dall’insegnamento delle lingue minoritarie nelle scuole della Puglia. In primavera lanceremo anche un grande festival in Puglia con tutte le minoranze linguistiche presenti in Italia".

"Siamo molto orgogliosi che il progetto regionale Matria abbia suscitato così tanto interesse è stato la chiosa finale - vuol dire che siamo sulla strada giusta. La Puglia è ormai diventato un modello di integrazione, dialogo e multiculturalismo a cui guardare e fare riferimento”.

(gelormini@gmail.com)