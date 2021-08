Melpignano (Le) regina per una notte. Concertone rock&rosa

Tutto pronto per l’attesissimo Concertone de ‘La Notte della Taranta’ definito dal Maestro Concertatore di questa edizione, Enrico Melozzi “il concerto della liberazione” dopo il brutto periodo di pandemia che ha fermato la musica, e non solo, nel mondo.

Dopo l’edizione a porte chiuse del 2020, torna, anche se per pochi “intimi”, l’evento più atteso dell’estate salentina. Per questa sera sono stati previsti, infatti, mille posti a sedere, messi a disposizione online sul sito della Fondazione e terminati in pochissime ore. Si accederà all’area, già tutta transennata, unicamente con Green Pass.

A svelare alcune delle novità dell’edizione numero 24 del Concertone sono stati gli stessi protagonisti a partire dal Maestro Enrico Melozzi, affiancato nella direzione artistica da Madame. Presente anche Al Bano, che vestirà i panni del “narratore” e che racconterà l’evento, sbarcato grazie al vicedirettore Angelo Mellone, su Rai1.

Il Presidente della Fondazione ‘La Notte della Taranta’, Massimo Manera ha aperto la conferenza stampa di presentazione del Concertone leggendo i saluti inviati da David Sassoli. Il presidente del Parlamento Europeo ha evidenziato nella sua lettera la forte dimensione culturale de ‘La Notte della Taranta’, aspetto che sta particolarmente a cuore all’Unione Europea: “Un evento - ha sottolineato Sassoli - che da 24 anni contribuisce a rafforzare i valori dell’Europa e a consolidare la cittadinanza europea favorendo, attraverso la musica, un dialogo aperto nel cuore del Mediterraneo e importanti occasioni di scambio e di confronto. Tradizione e Innovazione, memoria e futuro in questo evento che è stato capace di valorizzare ed esportare nel mondo la Puglia e la sua cultura e la straordinaria accoglienza del popolo salentino”.

Presenti in conferenza stampa che si è tenuta nelle sale del bellissimo Palazzo Marchesale, Michele Emiliano, presidente Regione Puglia, Valentina Avantaggiato, sindaco di Melpignano, Roberto Casaluci, presidente Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, Angelo Mellone, vicedirettore Rai 1, Annalisa Surace, Designer e creatrice IJO’, Thomas Signorelli, Coreografo, Gianluca Longo, Coordinatore Orchestra Popolare Notte della Taranta e Luigi Chiriatti, Direttore artistico Festival Itinerante e il sindaco di Soleto Graziano Vantaggiato.

Rock&Rosa - Dell’anima rock dell’edizione 2021 de ‘La Notte della Taranta’ ha parlato il Maestro Concertatore Enrico Melozzi. Aprirà il Concertone di questa sera proprio la sua ‘Pizzica della Liberazione’, scritta dal Maestro Melozzi le cui parole in salentino sono state tradotte dall'Orchestra Popolare che si esibirà insieme all’Orchestra Notturna Clandestina.

Sul palco questa sera, oltre a Madame, definita la “giovane filosofa”, pluripremiata per la sua bella scrittura, anche il trio de Il Volo che si cimenterà cantando in griko la celebre ‘Kalinitta’.

Il rosa è invece il colore di questa edizione scelto dalla designer Annalisa Surace creatrice del marchio IJO’, che in griko significa ‘sole’. Il rosa, anche se utilizzato in chiave rock è stato pensato come colore di liberazione che vuole mitigare il rosso tipico della Taranta.

Le coreografie di Thomas Signorelli racconteranno i momenti di vita salentina più significativi ed emblematici come la raccolta delle olive nei campi.

Appuntamento su Rai1 il 4 settembre per assistere ad uno spettacolo che è diventato oramai uno degli eventi mediatici più importanti nel mondo musicale italiano.

