Martedì, 22 settembre 2020 - 17:46:00 Mistero Senso Civico per un Nuovo Ulivo, supera il 4% e non ha seggi La ripartizione e l'attribuzione dei seggi potrebbero subire una variazione, data l'anomalia denunciata dalla lista Senso Civico per un Nuovo Ulivo (4,16%).

La ripartizione e l'attribuzione dei seggi potrebbero subire una variazione, data l'anomalia denunciata dai responsabili della lista Senso Civico per un Nuovo Ulivo. A sorpresa, il ministero dell’Interno, attribuendo i seggi alle liste in Puglia, ha escluso Senso Civico nonostante abbia superato la soglia di sbarramento del 4% (4,16% il risultato ottenuto). Un “giallo” sul quale i diretti interessati stanno cercando di fare luce. “E’ un mistero - dice l’assessore uscente Alfonso Pisicchio, primo nella circoscrizione di Bari - dai nostri calcoli ci spetterebbero 2-3 seggi, invece ce ne ritroviamo zero. Adesso cercheremo di capire cosa è accaduto, non è ammissibile stravolgere una legge elettorale. Tra l’altro, alla maggioranza vengono attributi 27 seggi anziché 29 come prevede la norma nel caso la coalizione vincente superi la soglia del 40%”. (gelormini@gmail.com)