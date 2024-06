Modugno (Ba), incendio domato alla Recuperi Pugliesi

E’ stato completamente domato l‘incendio divampato in un’area esterna dell’insediamento produttivo della Recuperi Pugliesi, sito in contrada Gammarola, nella Zona Industriale di Modugno (Ba).

Modugno Recuperi incendio2Guarda la gallery

La zona interessata dall’incendio è perimetrale ed utilizzata dall’Azienda per accatastare residui non riutilizzabili, provenienti dalla raccolta differenziata della Città Metropolitana e costituiti prevalentemente da carta, legno e tessuto.

L’incendio è stato immediatamente confinato e circoscritto grazie all’intervento tempestivo sia delle squadre di emergenza interne, che di quelle dei Vigili del Fuoco prontamente intervenuti sul posto.

Modugno incendioGuarda la gallery

Considerata la predetta natura del materiale combusto, l’episodio non ha causato feriti né danni alle strutture. Gli inquirenti sono al lavoro per stabilire quali siano state le cause scatenanti. Tuttavia giova sottolineare che gli impianti di gestione rifiuti come quelli della Recuperi Pugliesi sono identificati per legge come attività di pubblico interesse e svolgono un servizio alla cittadinanza.

(gelormini@gmail.com)