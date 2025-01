Modugno, ripartono 'I Venerdì Letterari' di Rinascita del Territorio

Otto incontri, tutti rigorosamente saggi e tutti rigorosamente diversi tra loro, perchè c’è il tema della guerra e dei luoghi di guerra e di detenzione; il brigantaggio, la letteratura italiana, l’acqua come bene pubblico, la giustizia e la poesia.





Torna, e lo fa per il quarto anno consecutivo, la rassegna de “I venerdì letterari” di “Rinascita del Territorio” (è la seconda edizione con questo nome, le altre due con ancora la vecchia nominazione di “Rinascita per Modugno”), l’associazione culturale guidata da Antonio Stragapede e lo fa con “I saggi letterari” e il programma ricchissimo in partenza già da fine gennaio.





Gli appuntamenti (si svolgeranno nella sala “Beatrice Romita” al comando di Polizia Municipale) saranno tutti di venerdì, con lo start il 31 gennaio e conclusione l’11 aprile. Si parte con “Una scelta necessaria” di Dominique Jean Paul Stanisci; a seguire “Uno, nessuno e centomila selfie” di Trifone Gargano (7 febbraio); “Oltre la toga” di Michele Mongelli e Pietro Battipede (28 febbraio); “Filomena, la regina delle belve” di Valentino Romano (7 marzo); la serata poesia con le liriche di Mariateresa Bari, Federica Nolasco e Rosaria Achille (21 marzo), “Apluvia” di Dante Marmone (28 marzo); “Modugno in libreria 2”, che sarà una serata multilibri di Gianvito Armenise, Vito Signorile, Anna Maria Scarano e Antonio Stragapede (4 aprile).





Gli eventi saranno patrocinati gratuitamente dal Comune di Modugno e saranno presentati dal giornalista Michele Cotugno Depalma e dal presidente di “Rinascita del Territorio” Antonio Stragapede.