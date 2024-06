Molfetta, 3^ edizione della Festa dei Popoli 'Abbracciamo le differenze'

La Festa dei Popoli si terrà domenica 16 giugno a partire dalle ore 18.00 e fino alle ore 23.00, in Villa Comunale (piazza Garibaldi) a Molfetta. Per un giorno la città si colora di suoni, immagini e profumi dal mondo. Quest’anno, come già annunciato, il tema sarà 'Abbracciamo le differenze'.

La Festa stessa è un modo concreto di vivere la “convivialità delle differenze”, abbracciandone ogni sfumatura. Un’esperienza intensa che poi, durante il corso dell’anno, si traduce in un piccolo laboratorio di artigianato di pace e di convivenza tra i popoli, per incidere positivamente nella costruzione di una sempre più articolata cultura dell’accoglienza e dell’integrazione a livello locale.

La manifestazione è organizzata dalla Rete dei Popoli - costituita da realtà locali di impegno civile, laicale ed ecclesiale e da persone di altre nazionalità - e si avvale del patrocinio del Comune di Molfetta. Per la serata del 16 giugno sono previsti molti momenti di animazione, a partire già dalle ore 18.

Il programma integrale della serata.

Ore 18:00

Cerimonia d’apertura: sfilata delle bandiere delle nazioni presenti e conclusione con la bandiera della pace

Ore 18:15

Introduzione della Festa e saluti istituzionali

Dalle ore 18:30

Dj set con Dj Sky

Attività e workshop presso Stand dei Popoli (Nigeria, Pakistan, Tunisia, Ucraina, Georgia, Albania, Marocco, Etiopia/Eritrea, Venezuela, Europa, Bambini dal mondo, Infojobs e infopoint)

Esibizione di flamenco

Dalle ore 20

Esibizione gruppo danzatrici DESHAK

Reading poetico in albanese

Esibizione di danza popolare albanese

Ore 20:45

Esibizione gruppo musicale LABIRITMO

Ore 22

Esibizione gruppo musicale TUKURU’

Durante la serata, sarà possibile chiedere informazioni sui temi legati all’occupazione lavorativa presso lo stand Infojobs e Infopoint gestito da Porta Futuro. Recandosi, inoltre, presso l’apposito banchetto, si potrà aderire con la propria firma alla campagna Stop border violence.

Più info sui profili Instagram e Facebook della Festa dei Popoli.

