Molise: 'Terroni, la riscossa del Sud' - Simposio Ripa

“Bentornati al Sud, noi siamo qui, tra i papaveri rossi, come api che resistano all’ estinzione, tra il verde della nostra sempre più calpestata, e il blu del Mediterraneo il nostro Sud, rinnovato nella sua potenzialità, ma anche fecondo ed innovativo laboratorio di temi produttivi, ecologici, antropologici” Erri De Luca

Il Sud terra di conquista, di sfruttamento ed abbandono, nasce come colonia dal 1861, condizione che ne ha determinato nel corso dei secoli, nel senso comune, la condizione di una zavorra per lo sviluppo del Paese. I nostri territori sono stati luoghi di rivolte contadine, dei movimenti di occupazione delle terre, di movimenti per il salario, per il diritto al lavoro e alla casa, di movimenti femministi, delle conflittualità urbane lungo tutto il 900 sino ad oggi, un oggi inquinato, dal richiamo di una pericolosa ideologia.

Nella lunga storia del riscatto del Sud da sempre è annidata la corruzione nella gestione della cosa pubblica, l’antistato come risposta al disagio, la carenza di classe dirigente incapace di investire sullo sviluppo del territorio e di definirne la condizione di volano per lo sviluppo culturale, sociale del Mezzogiorno e del Mediterraneo. Alla luce di questa breve sintesi oggi come ieri chi non vuol soccombere e far soccombere il Sud ha un compito, quello di riprendere le fila di una discussione di cambiamento e di riscatto, un impegno di donne ed uomini, impegnati per un cambiamento che parta dal basso, che affronti i nodi da sciogliere a partire dal proprio contesto.

“Terroni la riscossa del Sud” vuole essere ora più che mai un laboratorio di pensiero capace di agire nelle contraddizioni perché questo Sud così difficile e lacerato può rappresentare un terreno di sperimentazione straordinaria!

Non si tratta più di ragionare dello schema, ormai anacronistico, del binomio arretratezza/sviluppo. Non c’è un deficit di modernità al Sud; semmai c’è mancanza di valorizzazione sociale della ricchezza. L’associazione Simposio Ripa nel suo piccolo ancora una volta, con il tema di questa undicesima edizione, vuole esser luogo di approfondimenti, di analisi e rinnovamento interpretativo per la valorizzazione delle risorse umane e materiali, capace di stabilire un nesso tra modernità e trasformazione, perché il Sud sia sempre più risorsa del Paese e non marginalizzato a solo mercato di sfruttamento e consumo.

Nell’ambito del ciclo di incontri sulla disseminazione dei saperi nei centri dell’Italia periferica e rurale il Prof. Ernesto Di Renzo - Università di Tor Vergata | Roma - con la sua lezione dell’Università in Strada presenterà “L’umanità della transumanza”.

