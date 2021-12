Mongolfiera e Legambiente Puglia: 'Il Tesoro di Natale'

Fino al 23 dicembre nei Centri Commerciali Mongolfiera di Bari, Foggia, Andria, Barletta, Taranto, parte un’originale “caccia al tesoro” per clienti e visitatori: per ogni partecipante sarà donato 1 euro a Legambiente Puglia, per la piantumazione di almeno 250 alberi in giardini pubblici e scolastici delle città in cui sono attivi i centri commerciali coinvolti.

Il Natale rappresenta una buona occasione per iniziare il 2022 all’insegna della sostenibilità e del rispetto per il territorio, con azioni semplici, ma di gran valore, come quella di piantare alberi: un gesto antico di gratitudine e amore verso il Pianeta e verso noi stessi.

L’idea di una “caccia al tesoro” speciale che faccia bene all’ambiente, parte da un progetto dei 7 Centri Commerciali Mongolfiera di Bari (Santa Caterina, Pasteur e Japigia), Foggia, Taranto, Barletta e Andria, in collaborazione con Legambiente Puglia, uniti per salvaguardare, il patrimonio arboreo regionale, e donare 250 nuovi alberi ai giardini pubblici e istituti scolastici delle città in cui centri commerciali operano.

L’iniziativa denominata “Il Tesoro di Natale”, si svolgerà dal 17 al 23 dicembre e coinvolgerà clienti e visitatori che, ogni giorno, dovranno ricercare nei centri Mongolfiera, i simboli del Natale per vincere tanti buoni shopping (oltre al maxi premio finale di 1.000 euro in buoni acquisto) e contribuire al raggiungimento di questo grande obiettivo sostenibile: per ogni partecipante, i centri Mongolfiera doneranno 1 euro per la piantumazione di almeno 250 alberi su tutto il territorio regionale. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Legambiente Puglia.

“Da sempre i centri Mongolfiera sono attivi nella promozione di iniziative di valore sociale nell’ambito delle comunità e dei territori a cui si rivolgono. Grazie alla partnership con Legambiente Puglia - ha dichiarato Iolanda Nicastro, Deputy Head of Property di Svicom, la società che gestisce i centri commerciali Mongolfiera - vogliamo dare il nostro contributo per rendere ancora più verdi tanti parchi cittadini e giardini scolastici. Lo faremo partendo dalla tradizionale iniziativa natalizia, attraverso cui regaliamo buoni shopping ai nostri clienti, a cui quest’anno aggiungiamo tanti doni per la collettività: nuovi alberi che rappresentano un futuro più sostenibile, da coltivare e rinvigorire nel tempo.”.

"Abbiamo accolto con piacere questa iniziativa promossa dai centri commerciali Mongolfiera, che ringraziamo per il loro impegno - ha commentato Ruggero Ronzulli, Presidente regionale di Legambiente – e perché consente a Legambiente di avvicinarsi ulteriormente all’obiettivo di mettere a dimora 9 milioni di alberi in tutta Italia. Vorrei ricordare, infine, che gli alberi in città assolvono ad un importante ruolo di mitigazione dei cambiamenti climatici oltreché favorire la purificazione della qualità dell’aria e la prevenzione contro i dissesti idrogeologici".

I centri commerciali Mongolfiera confermano, attraverso la partnership con Legambiente Puglia, il loro impegno costante a realizzare azione concrete a sostegno del territorio pugliese e delle esigenze specifiche delle singole comunità. Per un domani più consapevole e sostenibile.

