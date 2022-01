Mons. Luigi Renna sarà il nuovo Arcivescovo di Catania

Mons. Luigi Renna, arcivescovo di Cerignola-Ascoli Satriano, è stato nominato dalla Santa Sede arcivescovo metropolita dell’arcidiocesi di Catania.

Solo qualche settimana fa, si era levata alta la sua voce a proposito della tragedia nel campo accoglienza di Stornara (Fg). Succederà a Mons. Salvatore Gristina in diocesi dal 2002. Mons. Renna è nato a Corato (Ba) e compirà 56 anni il prossimo 23 gennaio.

Attualmente Mons. Renna è anche visitatore apostolico per i seminari in Italia, componente episcopale per la Dottrina della Fede e segretario della Conferenza Episcopale Pugliese.

Auguri vivissimi a S. E. per il nuovo pallio, anche da parte della Redazione di Affaritaliani.it - Puglia. Si rinnova un antico legame tra Cerignola e quella parte di Sicilia, dato il filo storico tra il celebre compositore, Pietro Mascagni - chiamato a dirigere l'allora filarmonica cerignolana - e il completamento delle partiture della "Cavalleria Rusticana" avvenuto durante la permanenza nel centro dauno sule rive dell'Ofanto.

