Morto a San Giovanni Rotondo il padre di Giuseppe Conte

E' morto a 93anni, a San Giovanni Rotondo, Nicola Conte: padre di Giuseppe Conte, leader del M5S e già Presidente del Consiglio dei Ministri italiano.

Originario di Volturara Appula, Nicola Conte era l’ex Segretario Comunale di San Giovanni Rotondo. "Concepiva la pubblica amministrazione come una macchina al servizio dei cittadini, volta alla risoluzione delle problematiche. Aveva un profondo rispetto per le istituzioni e il loro ruolo", ha dichiarato il sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti, "Ricordo quando a lui, già in pensione, chiesi di spiegare a un gruppo di ragazzi di una parrocchia come funzionava il Comune. Si mise completamente a disposizione, spiegando ai ragazzi tutto nei minimi particolari. Si vedeva che amava il suo lavoro in maniera profonda e votata all’aiuto del prossimo".

Qualche tempo fa, quando il figlio era premier e aveva appena rimesso il mandato nelle mani del presidente Mattarella aveva rilasciato al Tg2 un’intervista in cui dichiarava: "Se tutto naufraga io sono felice, perché mio figlio è molto occupato, non soltanto perché fa il professore, ma perché Giuseppe ha tanti altri incarichi che avrebbe trascurato nel corso degli anni".

E aveva anche aggiunto: "Giuseppe ha commesso un errore a entrare in politica: non c'erano le condizioni ideali per accettare un incarico del genere, gli avevano promesso di fare il ministro della Pubblica Amministrazione, andava bene per lui".

A esprimere il cordoglio della Regione Puglia per la scomparsa di Nicola Conte è stato il Vice Presidente, Raffaele Piemontese: “A nome mio personale e della Regione Puglia esprimo cordoglio e vicinanza al presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, per la scomparsa del padre Nicola, persona stimata in molte comunità della provincia di Foggia per competenza e dedizione verso le istituzioni pubbliche”.

