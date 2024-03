Mottola, incidente sulla SS.100 nel tarantino: 3 morti e 3 feriti

Tre persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla statale 100, all'altezza di Mottola, in provincia di Taranto.

Da quanto riportato dall'ANSA, due le auto che si sono scontrate frontalmente: una Bmw di grossa cilindrata e una Peugeot. Per le tre vittime, che viaggiavano sulla stessa auto, l'impatto è stato mortale. I feriti invece sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale. A novembre nello stesso tratto sono morti tre militari della Brigata Pinerolo 7/o Bersaglieri di stanza ad Altamura (Bari) e un 60enne del Barese.

Le vittime, tutte calabresi, sono un ragazzo di 32 anni e due ragazze di 26 e 23 anni. Viaggiavano sulla stessa auto che si è scontrata frontalmente con l’altra vettura con a bordo una famiglia composta da madre, padre (di 50 anni) e figlio: i tre, tarantini, sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati all’ospedale Ss. Annunziata in codice rosso. Non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai carabinieri, ci sono i vigili del fuoco del distaccamento di Castellaneta.

La statale 100 all'altezza di Gioia del Colle - comunica l'Anas - è temporaneamente interdetta al traffico all'altezza del km 60,100, in località Mottola, in provincia di Taranto.Il traffico in direzione Taranto viene deviato al km 53,400 'San Basile', mentre il traffico in direzione Bari viene deviato al km 60,200 a 'Noci Mottola'.

“Altri tre morti sulla Statale 100, ancora all'altezza di Mottola - ha dichiarato il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (Pd), presidente II Commissione consiliare Regione Puglia - da mesi, a seguito dell'incessante susseguirsi di incidenti gravi e mortali su quel tratto di strada, abbiamo chiesto all'Anas un piano di misure urgenti per migliorare la viabilità e la sicurezza di questa importante e strategica arteria stradale".

"Sono state promesse l'installazione di autovelox, l'allargamento della carreggiata, la posa in opera di spartitraffico sui tratti più pericolosi ed a più alta densità di traffico. Tutto questo in attesa del raddoppio della Statale tra Mottola e Massafra. A tutt'oggi, però, nulla è stato fatto e, purtroppo, sulla Statale 100 si continua a morire".

"Abbiamo il dovere di fermare questa carneficina, altrimenti saremo tutti responsabili. Per questo chiedo che l'assessore regionale ai Trasporti convochi con urgenza un tavolo permanente con i vertici dell'Anas e con i comuni interessati per studiare un piano di misure da attuare immediatamente. Serve un'unità di crisi - ha concluso Di Gregorio - che finalmente affronti e fermi questa strage di vite umane sulla Statale 100”.

