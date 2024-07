'Nadara' il nuovo brand per i leader dell'energia rinnovabile anche in Puglia

Adesso è Nadara - nata dall'unione di Ventient Energy e Renantis - il partner di BlueFloat Energy nella promozione in Puglia dei due parchi eolici marini galleggianti, ‘Kailia’ (al largo della costa di Brindisi) e ‘Odra’ (al largo della costa meridionale della provincia di Lecce).

Nadara è uno dei principali operatori nel settore delle energie rinnovabili in Europa, con 4,2 GW di capacità installata distribuita in circa 200 impianti in Europa e negli Stati Uniti, oltre che il più grande produttore indipendente di energia eolica onshore in Europa. Il nome dell'azienda si ispira alla parola gaelica scozzese "Nàdarra", che significa "naturale".

L'estate scorsa era stato annunciato che Renantis e Ventient Energy avrebbero unito le forze, per formare uno dei maggiori produttori indipendenti di energia rinnovabile (IPP) in Europa. Oggi il progetto si concretizza e le due aziende diventano Nadara.

Dopo essere diventati un'unica azienda (GEN 2024), con un team di oltre 1.000 dipendenti di talento, una capacità installata - come indicato - di 4,2 GW e una pipeline di 18 GW, l'organizzazione combinata aveva bisogno di un nuovo marchio per riflettere la sua posizione di mercato e catturare il nuovo scopo condiviso.

E’ stato lanciato un concorso interno per ricevere suggerimenti di nomi dai dipendenti: che hanno risposto con quasi 250 nomi proposti. Guidati dall’obiettivo aziendale di avere un impatto sul futuro attraverso l'energia rinnovabile, i nomi valutati e selezionati sono stati portati a quello finale: Nadara, ispirato dal Climate and Environmental Impact Manager, Ed Flanders.

“Incarnando perfettamente il nostro impegno per l’energia rinnovabile, l'ispirazione per il nome è nata dal significato della parola e dalla sua rilevanza per l'organizzazione - ha spiegato Flanders - Nadara deriva dalla parola gaelica scozzese 'Nàdarra', che in inglese significa 'naturale'. Incarna perfettamente il nostro impegno per l'energia rinnovabile ed è un omaggio alla forte eredità scozzese sia di Ventient Energy che di Renantis, con la loro significativa base patrimoniale scozzese e lo stretto legame con le comunità locali".

"Sebbene ispirati dalle nostre radici scozzesi - ha poi precisato Flanders - ora ci siamo evoluti in un'azienda globalmente diversificata, portando con noi queste caratteristiche in tutta Europa e oltre. Nadara rappresenta in definitiva da dove veniamo, ma è anche una visione del futuro come azienda internazionale con la nostra connessione con il mondo naturale al centro della nostra identità".

“Abbiamo un nuovo nome e questo è il primo grande passo nel nostro rebranding - ha aggiunto Ed Flanders - in Nadara costruiamo, possediamo e gestiamo un portafoglio diversificato di energia eolica onshore e offshore, solare, waste-to-energy, biomassa e stoccaggio di energia in Europa e negli Stati Uniti. E mentre produrre e consentire un uso più ampio di energia pulita è fondamentale per ciò che facciamo, crediamo di dover fare di più”.

“Per noi, sostenibilità significa andare oltre e creare valore condiviso per tutti i nostri stakeholder. La nostra energia - ha precisato - fornisce finanziamenti alle comunità che circondano i nostri impianti energetici, consente la proprietà comunitaria dei nostri progetti, installa defibrillatori in villaggi remoti, migliora gli habitat e istruisce i bambini”.

“In Puglia, come altrove, prendersi cura dei nostri stakeholder e dell'ambiente, creare connessioni e avere un impatto positivo è fondamentale. Perché - ha concluso Flanders - distribuire il valore resta al centro di tutto ciò che facciamo”.

