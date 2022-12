Nasce Business Place Puglia, per scambiare prodotti e know-how

Ha debuttato oggi Business Place Puglia, un luogo virtuale in cui scambiare prodotti e servizi, ma anche conoscenze e abilità, risorse e unicità, orientato a lanciare idee d’impresa, intercettare segmenti di filiera, cercare aggregazioni d’impresa o consulenze specifiche. Uno spazio esclusivo orientato a favorire il business matching e business community management.

L’iniziativa è del Comitato Piccola Industria di Confindustria Puglia, presieduto da Teresa Caradonna, Vice Presidente Nazionale Piccola Industria.

“E’ una piattaforma rivolta agli associati Confindustria regionali e nazionali, all‘universo internazionale delle imprese, dei professionisti, delle organizzazioni Internazionali ed intergovernative”, ha spiegato la presidente Caradonna, “La sua visione però è più ampia e ambiziosa poiché intercetta nel digitale una leva strategica in grado di accelerare le opportunità di interconnessione e di condividere progetti innovativi per la crescita della filiera in cui si opera”.

“Il digitale sta rimodellato il mondo negli ultimi anni - ha dichiarato il Presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana - in particolare, le piattaforme digitali come Business Place Puglia permettono di abilitare servizi innovativi e operare su una dimensione virtualmente mondiale facendo leva su risorse esterne all’azienda e condivise".

"La logica imprenditoriale è completamente ribaltata - ha sottolineato Fontana - l’azienda non è più circoscritta in un luogo fisico e focalizzata sulle sue risorse interne ma è in grado di sfruttare le risorse di terze parti per crescere e competere in modo più efficace. Ora ci attendono nuove sfide e l'obiettivo che ci diamo è quello che le nuove tecnologie possano conseguire un doppio risultato: oltre a trainare e spingere in avanti l'economia, avere anche impatti significativamente positivi sull'ambiente”.

Il progetto è stato presentato nel corso dell’evento “Digital Neworking, nuove visioni per le Pmi” al quale, dopo le introduzioni del Presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, e della stessa Teresa Caradonna, sono intervenuti, moderati dal giornalista Antonio Procacci, il rettore del Politecnico di Bari Francesco Cupertino, il direttore di RetImpresa Carlo La Rotonda, il presidente della Miami Scientific Italian Community Fabio De Furia, la co-founder di Marshmallow Games e presidente di InnovUp Cristina Angelillo e l'Associato di Ingegneria Gestionale Università LUM Pasquale del Vecchio. Le conclusioni sono state affidate a Gianluca Lattanzi, project manager di Business Place Puglia.

Al progetto Business Place Puglia partecipano anche Confindustria Puglia e Asso Service s.r.l.. “Puntiamo a far condividere proposte di business su cui operare sinergicamente secondo le proprie specificità”, ha aggiunto Caradonna, “Significa entrare a far parte di un'unica organizzazione in cui ogni attore in gioco si muove con la massima agilità per raggiungere un obiettivo comune. Per chi è già dentro il Sistema Confindustria, ma anche per chi ne entra a far parte per la prima volta solo in piattaforma, significa sperimentare e consolidare relazioni o aprirne di nuove, creare ecosistemi d’impresa virtuosi che si alimentano attraverso lo scambio d’informazioni o risorse”.

Flussi agevolati e scambi di competenze stimolano la ricerca delle soluzioni migliori, per orientare tutte le imprese in rete verso uno scenario di innovazione e sviluppo a livello globale. “Non solo - ha assicurato la presidente Caradonna - attraverso il business matching è possibile tenere sotto controllo la spesa finanziaria, ridurre gli investimenti, accelerare i processi di produzione e condividere i successi. Business Place Puglia è un modello di business ambizioso ma concreto: vogliamo creare e facilitare attraverso il canale digitale alleanze virtuose in cui i percorsi di crescita e innovazione siano equamente distribuiti tra tutti gli attori in gioco. Farne parte significa premere sull'acceleratore dell'innovazione di impresa, significa giocare una partita comune, ciascuno nel proprio ruolo, per ottenere una vittoria rapida e schiacciante”.

