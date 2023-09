Nasce "Insieme per la Puglia": il nuovo mensile del PD

È stata lanciata presso la sede del PD Puglia la rivista "Insieme per la Puglia". La rivista nasce da un'idea del Segretario regionale Domenico De Santis e sarà diretta da Gero Grassi.

“Abbiamo fatto tornare la Festa regionale de l’Unità. Siamo tornati tra la gente: nelle piazze, nei mercati, addirittura sulle spiagge. Ora ha dichiarato De Santis - lanciamo un giornale che non sarà solo del PD. Usciremo ogni secondo giovedì del mese grazie al lavoro di 40 under 30, che hanno scelto di mettersi in gioco”.

“Ho accettato di dirigere il giornale perché il desiderio del Segretario regionale di fondarlo è una follia positiva, che va assecondata e per contribuire alla sua sfida più grande: ossia quella di formare i giovani sul piano politico e su quello della cultura politica” gli ha fatto eco Gero Grassi.

Le molteplici rubriche copriranno temi di politica, società, storia, andando a stimolare i lettori sui grandi temi del nostro tempo interpretati dalla prospettiva della Puglia.

