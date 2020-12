Natale, Pandoro di mozzarella da Taranto ad Hollywood

di Silvio Ceci

Parte da Taranto per Hollywood il primo Pandoro al mondo realizzato interamente di Mozzarella, è una ordinazione per le feste natalizie del regista e produttore Hollywoodiano Michael Bay, che nel 2018 ha girato a Taranto il Kolossal della Netflix dal titolo “ 6 Underground “, costato oltre 150 milioni di Dollari.

Mr. Bay è un gran buongustaio, nel soggiorno tarantino ha saputo apprezzare i migliori prodotti di questa terra, oltre il sole il mare e le spiagge, soprattutto Mozzarelle, Frutti di mare, Vino Primitivo , frequenta e conosce bene i migliori artigiani del food con ristoranti e beach del fantastico territorio jonico, per questo ha scelto di festeggiare il Natale 2020 con un supremo centro tavola il Pandoro di Mozzarella del Caseificio San Filippo di Taranto.

Lo storico artigiano dei latticini, con una produzione di nicchia ma di assoluta eccellenza della città jonica, da tempo è apprezzato nel mondo. Un caseificio che ora il regista frequenta abitualmente, con ordinazioni a distanza, per sublimare il suo palato come quello dei suoi affezionati commensali: infatti, sono consuete le cene con attori e attrici dello Star System di Los Angeles, in particolare insieme ad Leonardo di Caprio - di cui peraltro e socio in alcune importanti produzioni cinematografiche - per assicurare sulla tavola californiana la presenza degli irrinunciabili e gustosissimi prodotti di Taranto.

"Resta però un segreto - ci tiene a precisare la signora Rosa storica titolare del caseificio San Filippo - la farcitura esclusiva per il Pandoro di Mozzarella destinazione Hollywood! La farcitura classica è di burrata al tartufo bianco, ma per Hollywood si è proceduto ad una personalizzazione stelle e strisce".

Curiosità, che sarà mai? Sorpresa sotto l’Albero!