Next EU, la progettazione etica per il rilancio del Sud

Le lancette dell’orologio segnano ‘Mezzogiorno’ e indicano il tempo di una ripresa ritmata dall’orgoglio. Riparte quel Sud lontano da ogni cliché, che sa pensare in grande il proprio futuro e che si propone come motore propulsore dell’economia nazionale e come modello virtuoso di sviluppo.

Un Sud d’Italia che non si contrappone al Nord e non ne vuole imitare le gesta, ma vuole utilizzare un lessico nuovo per parlare di sviluppo, di territori e di opportunità. Lo strumento per il rilancio del Mezzogiorno c’è e si chiama PNRR. E ci sono anche i presupposti per utilizzare al meglio le risorse che arriveranno nelle casse nostro Paese. Ma occorre un cambio di passo e una nuova consapevolezza.

Next EU, l’associazione culturale nata a Lecce, si propone come guida per enti, istituzioni e imprese per un uso più efficace del Recovery. In forma assolutamente gratuita, Next EU connetterà le emergenze del territorio con i percorsi migliori, proponendo le azioni più indicate ad ogni singola esigenza. Next EU rilancia la sfida e propone un’etica nuova, per progettare con consapevolezza un futuro più verde e più sostenibile.

Tra i punti della Road Map che vede Next EU in prima linea per diffondere la cultura di una progettazione ‘etica’, capace di analizzare e studiare i territori e le esigenze reali delle comunità, anche gli appuntamenti con i rappresentanti delle istituzioni.

Tra i primi incontri del direttivo dell’Associazione Next EU, quello con la senatrice Patty L’Abbate. Un appuntamento durante il quale sono state gettate le basi per la nascita di un Tavolo Tecnico Nazionale, che si occuperà delle tematiche che riguarderanno la progettazione della ripresa, dell’ambiente, della transizione ecologica e della sostenibilità.

“Lodo l'iniziativa intrapresa dall'associazione Next Eu, e sono a disposizione per incontri finalizzati ad approfondire le questioni di sviluppo equo e sostenibile del territorio - ha detto L'Abbate - considerando con un approccio sistemico sia la competitività delle nostre PMI che la bellezza naturale della nostra Puglia e di tutto il nostro Paese".

"Da sempre la mia formazione professionale e politica è orientata verso il cambiamento di un modello economico che ha creato problemi all'ecosistema e alla salute dei cittadini – ha sottolineato la senatrice L’Abbate al termine dell’incontro - oggi, con la transizione ecologica vogliamo rimediare ai danni effettuati, decarbonizzando, utilizzando energia rinnovabile, evitando sprechi di energia e di risorse naturali. Con il Next Generation Eu e il PNRR, stiamo affrontando la crisi attuale, sostenendo l'ambiente e allo stesso tempo l'economia”.

“La Next Generatione Eu - ha ribadito Marco Sponziello presidente dell’Associazione - non ha come scopo solo la ripresa economica, ma anche la lotta al cambiamento climatico: nel documento programmatico questo è scritto a chiare lettere. Il territorio, i cittadini e le imprese dovranno rispondere ad una economia ecologica, che terrà necessariamente conto dell'ambiente e dell'ecosistema circostante, e quindi non del solo profitto. Abbiamo a disposizione una quantità enorme di risorse e noi regioni del Mezzogiorno, più di quelle del Nord, dobbiamo necessariamente cogliere questa opportunità, come l'ultima possibilità di riscatto".

"L'associazione Next EU è vigile e attiva con i propri gruppi di studio e funge da stimolo di crescita sostenibile per tutto il territorio del Mezzogiorno. Per raggiungere questo scopo - ha concluso Sponziello - siamo pronti a instaurare un Tavolo Tecnico con gli uffici della senatrice L’Abbate”.

