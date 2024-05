Noci: chiusura al traffico del ponte in strada vicinale Foggia Nuova Cancello

Comune di Noci annuncia la chiusura totale al traffico del ponte in strada Vicinale Foggia Nuova Cancello in località Lamadacqua

A seguito del sopralluogo condotto in data 30 Aprile 2024 dall'Ing. Andrea Sisto, dal Comandante della Polizia Locale, Com. Sup. Dott. Giuseppe Ricci, e dall'Ispettore di Polizia Locale Cosimo Dipace, è stato evidenziato un grave pericolo di crollo del ponte situato sulla strada Vicinale Foggia Nuova Cancello in località Lamadacqua. In seguito alla recente valutazione effettuata da esperti tecnici e autorità competenti, il Comune di Noci si vede costretto ad adottare provvedimenti immediati per garantire la sicurezza dei suoi cittadini.

L'analisi tecnica e la nota inviata dall'Ing. Andrea Sisto, registrata al protocollo n. 11769 del 03/05/2024, confermano la necessità immediata di chiudere al traffico il ponte per evitare potenziali incidenti e tutelare la sicurezza pubblica. Di conseguenza è stata emessa un'Ordinanza Sindacale, n. 43 del 03/05/2024, pubblicata all’Albo Pretorio, che dispone la chiusura totale al traffico del ponte sulla strada Vicinale Foggia Nuova Cancello. La misura è di carattere precauzionale e sarà in vigore con effetto immediato fino a ulteriori comunicazioni ufficiali da parte delle autorità competenti.

Nella mattinata di sabato 4 maggio, il Sindaco Francesco Intini ha visitato Lamadacqua, incontrando residenti, esercenti attività commerciali e imprenditori locali per spiegare le motivazioni che hanno portato alla chiusura e alla messa in sicurezza del ponte. La prossima settimana inizieranno i lavori, inclusi il taglio di rami e rovi che restringono la carreggiata. Inoltre, è già stata installata la nuova segnaletica di emergenza per indicare gli itinerari stradali alternativi.

Sarà possibile raggiungere località Lamadacqua con percorsi alternativi senza arrecare disagi alla cittadinanza. Viene suggerito di percorrere la strada provinciale per Castellaneta per poi imboccare la strada per masseria Morea e proseguire su strada vicinale Giacomo Cianno, strada vicinale Gemmabella, strada vicinale Lamione Difesa e strada vicinale Lamadacqua. Un’altra alternativa possibile è sempre dalla provinciale per Castellaneta, imboccare la strada per masseria Mastromarco e proseguire strada vicinale Gemmabella, strada vicinale Lamione Difesa ed infine strada vicinale Lamadacqua. Un’ultima alternativa è percorrere la strada provinciale Noci - Mottola e, all’altezza dell’azienda Surace, proseguire su strada vicinale Don Giulio, strada vicinale don Modesto, strada vicinale Rotto Giannevolta Scorso, Lamione di Difesa e strada vicinale Lamadacqua.

Il Comune di Noci invita la cittadinanza e tutti gli interessati a rispettare rigorosamente questa disposizione al fine di salvaguardare l'incolumità di tutti.