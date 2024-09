Nubifragi, trovato morto un Vigile del Fuoco nel foggiano

È stato ritrovato senza vita il corpo del vigile del fuoco disperso dalla scorsa notte nel foggiano: Antonio Ciccorelli. L’uomo è stato trascinato, insieme al fuoristrada su cui si trovava, dalla piena di un torrente durante il soccorso a un’auto in panne sulla SP30 tra San Severo e Torremaggiore. Ferito, ma salvato, il collega che era a bordo con lui.





A quanto si è appreso, il cadavere è stato rinvenuto in un canale che costeggia la statale 89 tra San Severo ed Apricena. Il pompiere era un caporeparto e faceva parte del gruppo dei Vigili del Fuoco di Foggia. Il vigile avrebbe compiuto 60 anni il mese prossimo ed era prossimo alla pensione.

Intanto il maltempo non allenata la morsa. Nubifragi su tutta la costa adriatica. L’attesa ondata di maltempo è stata inclemente ovunque in Puglia, con strade trasformate in fiumi anche nel brindisino e nel leccese. Molti i disagi e i danni provocati: i maggiori a San Pancrazio Salentino ed Erchie.

“Il Pd Foggia esprime il suo più profondo cordoglio e le condoglianze alla famiglia, agli amici e al Corpo dei Vigili del Fuoco", si legge in una nota diffusa, "Il caporeparto dei Vigili del Fuoco Antonio Ciccorelli è morto nel tentativo di salvare le persone travolte dalla piena tra San Severo e Torremaggiore. Il Partito Democratico di Foggia vuole rendere onore alla memoria e al coraggio di quest’uomo, capace di anteporre la salvezza della vita altrui alla propria”.





Anche il consigliere regionale Napoleone Cera ha scritto: “Con profondo dolore e rispetto, voglio esprimere la mia vicinanza alla famiglia, agli amici e ai colleghi del Vigile del Fuoco che ha perso tragicamente la vita durante un intervento di soccorso sulla SS89 tra San Severo e Apricena".

"Questa tragedia mette in luce il lavoro pericoloso e indispensabile che i nostri Vigili del Fuoco svolgono quotidianamente, spesso mettendo a rischio la propria vita per proteggere la comunità. Il loro impegno va oltre il dovere, rappresentando un esempio di altruismo e coraggio".

"In questi momenti difficili - ha concluso Cera - rinnovo la mia gratitudine a tutti coloro che, come lui, scelgono di servire e proteggere gli altri senza esitazione. Alla famiglia del caduto, ai suoi colleghi e amici, rivolgo le mie più sentite condoglianze, consapevole che la sua memoria vivrà nel cuore di tutti coloro che ha servito. Il suo sacrificio non sarà dimenticato”.





Altra nota di cordoglio è stata trasmessa dal consigliere regionale e coordinatore provinciale Fratelli d’Italia Capitanata Giannicola De Leonardis: “A nome mio e di Fratelli d’Italia di Capitanata esprimo il mio sentimento di dolore per la tragica scomparsa di Antonio Ciccorelli, caporeparto dei Vigili del Fuoco in servizio a Foggia, mentre era impegnato nella serata di ieri in una operazione di soccorso sulla SS89 tra Apricena e San Severo".

"Ai suoi familiari - ha aggiunto De Leonardis - esprimiamo il nostro sentito cordoglio ed esprimiamo, al contempo, la nostra solidarietà ai Vigili del Fuoco. A loro il nostro sentimento di gratitudine per il loro incessante e quotidiano impegno verso la nostra incolumità costantemente messo in pratica con spirito di sacrificio e spregio della paura”.







"Ho appreso con dolore della morte del caporeparto dei Vigili del Fuoco, impegnato in un intervento per soccorrere gli automobilisti bloccati da una bomba d’acqua tra Apricena e San Severo - ha commentato la consigliera regionale del M5S Rosa Barone - una tragedia che colpisce l’intera comunità. Voglio ringraziare i Vigili del Fuoco per il grande lavoro che svolgono tutti i giorni, in condizioni spesso difficili".

"Mi stringo attorno ai familiari, agli amici e ai colleghi dell’uomo. Il mio pensiero in questo momento va anche al collega che era con lui quando la macchina di servizio è stata travolta dall’acqua ed è ora ricoverato in ospedale".

