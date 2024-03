Olio Capitale 2024, il Comune di Noci presente con un talk sull'Enogastronomia

Comune di Noci a Olio Capitale 2024: presentato il talk “Noci. Cultura, Paesaggio ed Enogastronomia”

Il Comune di Noci ha partecipato alla 16esima edizione della fiera Olio Capitale 2024. La tre giorni si è svolta dall'8 al 10 marzo scorso, presso il Generali Convention Center del Porto Vecchio di Trieste. L'evento, dedicato all'eccellenza dell'olio extravergine d'oliva di qualità (Evo), ha ospitato il talk dal titolo “Noci. Cultura, Paesaggio ed Enogastronomia”. Un’iniziativa promossa dalle Città dell’Olio e curata da Paolo Leoci dell'Accademia dei Tipici.

Accompagnata da degustazioni e abbinamenti tra olio e cibo, l'occasione è stata un momento unico per narrare le peculiarità degli oli extra vergine d’oliva prodotti in Puglia, le tradizioni legate ai vari contesti rurali delle città coinvolte e le iniziative di promozione enogastronomica intraprese nel corso degli anni. Tra i rappresentanti del comune di Noci, erano presenti l’assessore Natale Conforti, il consigliere Antonio Locorotondo e la coordinatrice provinciale delle Città dell’Olio, Catia Giannoccaro.

"La nostra partecipazione a Olio Capitale rappresenta un momento di grande orgoglio per Noci. È stata l'occasione per far conoscere la qualità del nostro olio extravergine di oliva e rafforzare l'immagine del nostro territorio a livello nazionale e internazionale", spiega l’assessore Natale Conforti. "Attraverso questi importanti scambi culturali ed enogastronomici, continuiamo a promuovere la nostra identità, le nostre tradizioni e il nostro impegno verso l'ccellenza".