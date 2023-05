Olive di Puglia, rilancio del comparto e i 20 migliori EVO di Gambero Rosso

Benedetto Miscioscia, ex assessore al Marketing del Comune di Andria ed ex Vice Presidente nazionale delle Città dell’Olio, ha diffuso una nota sulle prospettive per il rilancio del comparto olivicolo delle olive da mensa pugliesi.

"Alla dovuta valorizzazione del nostro olio extravergine di oliva con particolare riguardo a quello di “coratina”, che ho da sempre posto tra gli obiettivi primari del mio mandato di amministratore della cittàdi Andria, oltre alla nostra burrata, ho sempre cercato di abbinare la valorizzazione delle nostre olive da tavola con la dolce tonda e l’oliva Santagostino o 'Grossa di Andria'."

"In un momento in cui i dati sul consumo mondiale delle olive da tavola sono triplicati, a dimostrazione di una particola attenzione mostrata dai consumatori - sottolinea Miscioscia - l’Italia, in questo settore, rimane inspiegabilmente al palo, nonostante il nostro Paese abbia il più alto tasso di biodiversità al mondo nel campo olivicolo sia da olio che da mensa".

"Eppure - continua Miscioscia - potrebbe rappresentare una interessante alternativa produttiva e reddituale di particolare interesse per il quale sarebbe utile avviare una concreta politica di programmazione, anche a livello regionale che, purtroppo, non noto. In questi tempi di magra, prospettare la possibilità di puntare anche sulla produzione delle olive da mensa, con una sinergia programmata con imprese del settore della lavorazione delle olive da mensa, potrebbe rappresentare un’alternativa se non addirittura complementare alla produzione di olive da olio. In un mondo in cui l’Italia eccelle nel campo della produzione agroalimentare, siamo costretti a constatare le difficoltà che è costretta ad affrontare, specie in un settore come quello olivicolo in cui si fa sempre più fatica a difendere la seconda posizione mondiale tra i produttori di olio extravergine, aggravata anche dal danno procurato dal flagello xilella, non affrontata, per tempo, con la dovuta determinazione".

"Ora, c’è solo da rimboccarsi le maniche e puntare a rilanciare il settore, dedicandosi anche alle nuove produzioni di qualità, più che di quantità. Una proposta al rilancio del settore olivicolo propositiva anche per il salento, potrebbe essere anche quella di diversificare la produzione olivicola ricorrendo alle varietà di olive da tavola, viste le prospettive di mercato piuttosto interessanti".

"Sin dai tempi dei greci e dei romani - ricorda Miscioscia - le olive hanno da sempre rappresentato un prodotto versatile che, guarda caso, si adatta alle più svariate cucine di tutto il mondo e, per questo, andrebbero maggiormente valorizzate anche nel campo dell’alimentazione. Mentre altri Paesi come l’Egitto, l’Algeria, la Turchia, la stessa Spagna oltre che la Grecia, programmano investimenti in questa direzione come rivela un recente rapporto dell’UNIFOL (Unione Italiana Famiglie Olearie), l’Italia rimane a guardare di fronte ad un dato di crescita dei consumi".

"Puntare, dunque, non solo sulla valorizzazione dell’olio extravergine, ma anche sulle olive da tavola come ad esempio l’oliva Santagostino, testandone la loro resistenza alla xilella - conclude Benedetto Miscioscia - oltre alla modalità di lavorazione, intervenendo anche sugli equivoci legati all’utilizzo della clorofilla alimentare nel processo della lavorazione, penalizzato da stringenti regolamenti comunitari, potrebbe avviare un nuovo processo produttivo alternativo tale da consentire di poter raggiungere risultati apprezzabili di eccellenza, determinati grazie alla scoperta e al rilancio di un grande patrimonio colturale, rappresentato appunto dalla nostra particolare biodiversità, come poche al mondo".

Nel frattempo, sono 20 i migliori oli di quest'annata, quelli premiati con le Tre Foglie, massimo riconoscimento nella guida Oli d'Italia 2023 di Gambero Rosso.

Tante sono state le conferme di aziende che in questi anni ci hanno abituato all'eccellenza, ma anche molte le new entry da territori, come ad esempio la zona del Gargano, che stanno credendo sempre di più in una produzione di qualità attraverso una crescente attenzione nella fase di raccolta e di lavorazione delle drupe.

Migliori oli extravergine della Puglia 2023. Le Tre Foglie

Monocultivar Coratina 2022 - Nicole Schiralli and Family

Chiaroscuro Monocultivar Coratina 2022 - De Robertis

Coppadoro Monocultivar Coratina 2022 - Ciccolella

Dop Terra di Bari Monocultivar Coratina Bio 2022 - Riccardo Di Leo

Ex UA Bellissima 2022 - Agricola Giuliani

FeMa Monocultivar Peranzana 2022 - Il Gargano a Tavola

Gangalupo Monocultivar Coratina 2022 - Maria Bisceglie

Giacomì Monocultivar Coratina 2022 - Masseria Pezze Galere

Gold Monocultivar Coratina 2022 - Francesco Chiaromonte

Gran Cru Tenuta Macchia di Rose Monocultivar Coratina 2022 - Frantoio Muraglia

Gran Pregio Monocultivar Coratina Bio 2022 - Maria Caputo

Horatium Monocultivar Coratina Bio 2022 - Oliveti Pileri

I Grandi Oli Monocultivar Coratina 2022 - Uliveto - Scisci

Il Secolare Monocultivar Ogliarola Garganica Bio 2022 - Vaira

L'Olio di Felice Garibaldi Monocultivar Ogliarola 2022 - De Carlo

La M'nenn Monocultivar Frantoio 2022 - Sabino Leone

Maximum Monocultivar Coratina Bio 2022 - Trotta

Mimì Monocultivar Coratina 2022 - Donato Conserva

Monocultivar Coratina 2022 - Olio Intini

Monocultivar Coratina 2022 - Di Niso

Monocultivar Coratina 2022 - Olidda

Monocultivar Coratina 2022 - Donna Francesca

Monocultivar Coratina 2022 - Maselli

Monocultivar Coratina 2022 - Amore Coltivato

Monocultivar Coratina Bio 2022 - Tenute Allegretti

Monocultivar Coratina Bio 2022 - Di Molfetta Pantaleo

Monocultivar Coratina Bio 2022 - Agrimaggiore

Monocultivar Coratina Bio 2022 - Olio Roccia

Monocultivar Coratina Bio 2022 - Adriatica Vivai - Profumi di Castro

Monocultivar Coratina Bio 2022 - Torrerivera

Monocultivar Ogliarola Barese 2022 - Podere Torre delle Monache

Monocultivar Ogliarola Garganica 2022 - Olio Monte Fedele

Natyoure Gold Monocultivar Coratina Bio 2022 - Frantoio Oleario Domenica Mossa

Olio Lolù Monocultivar Coratina 2022 - Lucrezia Conversano

Olio Principe Monocultivar Peranzana 2022 - Frantoio Principe

Posta Locone Monocultivar Coratina 2022 - Fratelli Ferrara

Selezione 2022 - Le Ferre

Smeraldo Monocultivar Coratina 2022 - Agape

Trisole Bio 2022 - Il Frantolio

Zero 1 Monocultivar Coratina 2022 - Olio Lamantea

