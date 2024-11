Oncologia Polmonare, VIII Conferenza a Bari su Prevenzione alla Terapia

Puntuale torna a novembre a Bari l’appuntamento con la Conferenza di oncologia polmonare, un momento importante per fare il punto sulla gestione della patologia neoplastica polmonare, senza perdere di vista i due approcci fondamentali, la prevenzione e la terapia.





Con la presidenza di Domenico Galetta, responsabile della Oncologia Medica Toracica dell’IRCCS Istituto Oncologico Giovanni Paolo II di Bari, responsabili scientifici Annamaria Catino e Michele Montrone, l’appuntamento è previsto lunedì 11 e martedì 12 novembre (Hotel Villa Romanazzi Carducci).

È sempre più evidente che l'attenzione sulle nuove terapie e sulle avanzate strategie di trattamento rischia di oscurare l'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Ma il suggerimento che arriva dalla comunità scientifica verte sulla visione olistica, d’insieme, che integri la prevenzione con la terapia, un binomio fondamentale per affrontare efficacemente la malattia polmonare.

Il convegno prevede sette sessioni di lavoro in due giorni, “La prevenzione” e “La diagnostica” nella giornata di lunedì 11, le altre saranno dalle 9 alle 17 di martedì 12: la terza sessione è dedicata a “Gli stadi precoci”, cui seguirà “Lo stadio III”, “Le altre neoplasie del torace”, con diversi interventi tra cui uno dedicato a “L’intelligenza artificiale e le sue applicazioni nei tumori polmonari”: la sesta sessione sarà su “La malattia oncogene-addicted”, mentre l’ultima sessione sulla malattia “Non oncogene-addicted".





Anche in questa edizione molti saranno gli esperti nazionali e internazionali che giungeranno a Bari, per condividere conoscenze e esperienze relative ai progressi raggiunti nel 2024, mantenendo sempre al centro della discussione l'importanza del lavoro multidisciplinare.

La Conferenza fornirà una piattaforma per esplorare le più recenti scoperte scientifiche, le nuove strategie terapeutiche e gli avanzamenti tecnologici nel campo dell'oncologia toracica. Una opportunità per discutere e promuovere un approccio integrato che consideri sia la prevenzione che la terapia come elementi complementari nella lotta contro la malattia polmonare.





Dopo i saluti alle 14.30 di lunedì 11 del Direttore Generale dell’IRCSS, Alessandro Delle Donne e del Presidente del Consiglio di indirizzo, Gero Grassi, l’apertura dei lavori è consegnata a Silvia Novello, Presidente di WALCE (Women Against Lung Cancer), con una lectio magistralis su “Le prevenzioni: strategie innovative per un problema sociale”.

Da citare tra i relatori internazionali la presenza di Steven Liu (Georgetown USA), Nicolas Girard (Parigi) e Solange Peters (Losanna). Sempre lunedì 11, alle 16.30, verrà inoltre presentato il volume “Smoking Bad”, di Edoardo Altomare e Domenico Galetta sul tema “Il nemico visibile: il fumo sul piccolo e sul grande schermo”, moderazione coordinata da Antonio Stornaiolo con l’intervento degli autori e di Elda Perlino, assessora al clima, alla transizione ecologica e all’ambiente del Comune di Bari).

