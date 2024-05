'Orizzonti Digitali' a Bari: Chi non si forma si ferma

Chi non si forma si ferma! L’epoca della digital transformation ha cambiato in modo veloce e radicale il nostro sistema di vita e di lavoro. Le sfide per il futuro delle persone e delle imprese si spostano sempre più velocemente nella dimensione digitale e virtuale: nuovi linguaggi e nuovi modi di pensare che rischiano di diventare incomprensibili per tante donne e tanti uomini ormai al margine del mercato del lavoro pugliese.

Gli orizzonti lavorativi che si aprono devono coniugare l’humanitas alla téchne e per rispondere a questa esigenza è in partenza “Orizzonti Digitali”, un progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa sociale. Si tratta di un progetto innovativo, multistakeholder che ha lo scopo di mobilitare un capitale umano inespresso: 100 donne e uomini tra i 34 e i 50 anni, disoccupati o inattivi che risiedono in Puglia e sono in possesso di diploma di scuole media secondaria. La partecipazione è gratuita.

Locandina Convegno Orizzonti Digitali 21.05Guarda la gallery

Le aziende chiedono oggi un’architettura di competenze digitali (internet, tecnologie e strumenti per innovare i processi) e soft skills (team work, problem solving, gestione dello stress e creatività) in costante cambiamento. L’azione formativa promossa e organizzata dall’Abap-APS è innovativa perché mette in rete partners istituzionali (Politecnico di Bari-Dipartimento di Meccanica Matematica e Management; Università degli Studi Aldo Moro Bari-Cirpas) e aziende del territorio in modo da ascoltarne i fabbisogni di competenze digitali e tradurli in azioni formative sia di aula che individuali.

Il Fondo per la Repubblica Digitale è nato da una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri) e, in via sperimentale per gli anni 2022-2026, stanzia un totale di circa 350 milioni di euro. È alimentato da versamenti effettuati dalle Fondazioni di origine bancaria. L’obiettivo è accrescere le competenze digitali e sviluppare la transizione digitale del Paese. Per attuare i programmi del Fondo - che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e dall’FNC (Fondo Nazionale Complementare) - a maggio 2022 è nato il Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa sociale, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata da Acri.

Per maggiori informazioni www.fondorepubblicadigitale.it.

L’output previsto si compone di: un dossier allievo che certifica le competenze digitali e trasversali acquisite e di un progetto professionale che identifica, potenzia e comunica in modo efficace ai potenziali datori di lavoro le abilità sviluppate durante lo stage nei colloqui fissati nella fase di orientamento e accompagnamento al lavoro. Per facilitare la partecipazione in ottica di pari opportunità è previsto un servizio di baby sitting durante lo stage, e per supportare lo sviluppo del potenziale personale dei partecipanti, sono previste sessioni individuali di life coaching e speech motivazionali. A fine progetto ogni partecipante sarà accompagnato al lavoro, seguito nei colloqui e riposizionato nel mercato del lavoro digitale.

Il progetto sarà presentato martedì 21 maggio 2024 alle ore 10:30 presso il BaLab - Centro Polifunzionale Studenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, a cui seguirà, sempre presso il BaLAb alle ore 11.30, il convegno di lancio del progetto. Il Programma della giornata prevede gli interventi di Elisabetta Barzelloni, addetta alle Attività Istituzionali del Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale, Elvira Tarsitano, Direttora generale e Coordinatrice del progetto per il capofila ABAP-APS, Paolo Contini, Responsabile per il partner di progetto Università degli Studi di Bari Aldo Moro - CIRPAS, Riccardo Amirante, Responsabile per il partner di progetto Politecnico di Bari - Dipartimento di Meccanica Matematica e Management.

Tra gli interventi programmati è prevista la partecipazione dei soggetti sostenitori: il Centro Interdipartimentale Cibo in Salute - Università degli Studi Bari Aldo Moro, ETJCA SpA, Studing Ingegneria e Consulenza Aziendale, il Consorzio di Tutela e Valorizzazione della Lenticchia di Altamura IGP, il Forum Agricoltura Sociale Puglia APS.

I lavori saranno moderati da Gaia Zero, Responsabile comunicazione del progetto per il capofila ABAP-APS.

