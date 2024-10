Oscar Iarussi nuovo Direttore Artistico del Festival del Cinema Puglia (Bif&st?)

Nomen omen. La Giunta della Regione Puglia ha designato Oscar Iarussi, quale Responsabile della Supervisione e Direzione Artistica del progetto artistico-culturale di Festival cinematografico della Regione Puglia, già denominato 'Bari International Film & TV Festival - BIF&ST', per il triennio 2025-2027, demandando alla Fondazione AFC gli adempimenti di conseguenza.





Giornalista, critico cinematografico e saggista, Iarussi è nato a Foggia (allora sede d’insegnamento per la madre) nel 1959 e vive a Bari. Ha insegnato Storia del cinema americano nell’Università di Bari ed è stato membro della Commissione esperti della Mostra Internazionale d’Arte Cinematogra-fica di Venezia.

Già collaboratore di vari festival in Italia e all’estero, ha presieduto la Apulia Film Commission e ideato alcune rassegne multidisciplinari. E' stato anche componente della Commissione Cinema del Ministero per i Beni e le Attività culturali. Dal 1994 al 2018, per La Gazzetta del Mezzogiorno, ha ri-coperto il ruolo di responsabile dei servizi Cultura e Spettacoli, assumendone la direzione dal feb-braio 2022 a settembre 2023.





La Giunta ha, inoltre, affidato alla Fondazione Apulia Film Commission la produzione, l’organizzazione e la realizzazione del nuovo progetto artistico-culturale di Festival cinematografico della Regione. Demandando alla stessa Fondazione anche l’acquisizione al proprio patrimonio del portafoglio marchi: “BIF&ST- Bari International Film & TV Festival” (spesso citato come “BIFEST”), “PER IL CINEMA ITALIANO”, “CINEMA&FICTION”, “ITALIAFILMFEST”, e nomi di dominio web: www.bifest.it, www.bifest.net, www.bifest.info, www.perilcinemaitaliano.it al valore massimo (93.000 euro) di cui alla perizia commissionata dalla Fondazione AFC allo Studio Barzanò & Zanardo - Intellectual Property Strategic Consulting ovvero, in caso di mancata accettazione dell’offerta di acquisto da parte della società, che ne è attualmente proprietaria, la registrazione di nuovi e distinti marchi che identificheranno la manifestazione a far tempo dal 2025, unitamente alla costituzione di nuovi e distinti domini web.

“Ringraziando il direttore uscente Felice Laudadio per l’impegno profuso finora – ha detto il presi-dente della Regione Puglia, Michele Emiliano - sono sicuro che la scelta di Oscar Iarussi, critico ci-nematografico e giornalista dal prestigioso curriculum, possa essere la via per proseguire il succes-so del Bif&st che vogliamo sia sempre di più patrimonio di Bari e di tutta la Puglia”..





“Mi fa felice la nomina di Oscar Iarussi a direttore del Bifest”, ha commentato il collega in Gazzetta e crico d’Arte Pietro Marino, “Una scelta illuminata, quella della Regione Puglia, per la competenza e l'esperienza che porterà in questo incarico delicato e difficile. Ma nient'affatto scontata e persino sorprendente, vorrei dire, per chi sa come sono andate tante cose”.

Chiamarsi Oscar, alla guida di una rassegna cinematografica, dovrebbe aiutare, Bari lo spera, per-ché lo merita!

