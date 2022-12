Ospedale di Ostuni, attivazione del centro trasfusionale

"Una buona notizia è arrivata, il parere favorevole all'autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale dell'articolazione organizzativa del servizio immunotrasfusionale del P.O. presidio del Perrino di Brindisi, sita all'interno dell'ospedale di Ostuni (Br)".

Lo ha comunicato Tommaso Gioia (Consigliere del Presidente Emiliano per la Sanità), che ha aggiunto: "Tanto abbiamo voluto per aggiungere quest'altro tassello al nosocomio di Ostuni, che vogliamo ricordare c'è il massimo impegno per rafforzare i suoi servizi. Nei prossimi giorni si procederà per l'inaugurazione e l'attivazione del centro".

(gelormini@gmail.com)