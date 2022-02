Ospedale in Fiera del Levante FdI vuole la Commissione d'indagine

Il Gruppo regionale di Fratelli d’Italia a margine dei lavori della prima Commissione, torna a chiede una Commissione d'infagine, sull'Ospedale in Fiera del Levante.

E in una nota scrivono: “Quando il primo febbraio 2021, con l’ospedale Covid in Fiera del Levante non ancora inaugurato, tenemmo una conferenza stampa davanti alla struttura fieristica a Bari e denunciammo fra le tante altre cose la procedura di gara e i costi lievitati dell’appalto, qualcuno sostenne - anche nel centrodestra, ahinoi . che facevamo un’opposizione ‘urlata’."

"Il presidente Emiliano non solo ignorò il nostro grido di allarme - quindi oggi non può dire io non sapevo - ma chiamò a raccolta esponenti del Governo nazionale, artisti e cantanti per smontare le nostre critiche.Oggi ascoltare in prima Commissione, in audizione, i componenti della Commissione di collaudo che mettono in discussione non solo l’intera procedura, ma anche la quantificazione di quanto sia costata la prima fase di aggiudicazione dell’ospedale covid in Fiera, aggiudicata per 9,4 milioni di euro, è sì una soddisfazione, ma anche una grande amarezza, perché a pagare, sia in termini economici sia di salute, sono i pugliesi".

"La Commissione collaudo, infatti, nutre seri dubbi sul calcolo economico delle migliorie, quantificando già un aggravio di costi iniziali, rispetto all’appalto, di 1,4 milioni di euro. Senza contare che gli altri 5 ordini di servizio che hanno fatto lievitare l’appalto a oltre 17 milioni di euro, il doppio di quanto previsto inizialmente, devono ancora essere oggetto di verifica".

“Per questo, oggi più di ieri, Fratelli d’Italia chiede l’istituzione di una Commissione d’indagine, perché sicuramente è importante il lavoro che stiamo svolgendo in prima Commissione, ma una Commissione d’indagine, lo dice la parola stessa, ha poteri d’indagine amministrativa più specifici e quindi potremmo meglio verificare se quello che è stato speso ha avuto effetti positivi sulla salute dei pugliesi".

"Per essere chiari: aver speso in questo modo tutti quei milioni di euro ha portato a un’inferiore mortalità da covid in Puglia? C’è stata meno diffusione del virus? O, invece, è stato solo uno spreco e quei soldi - come diceva Fratelli d’Italia - andavano spesi meglio sul territorio?"

