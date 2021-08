Ostuni, movida selvaggia: esasperato scende in piazza e spacca stereo

L'altra faccia della medaglia, per la vacanza in Puglia stile Gallipoli - con l'effetto movida a far da attrattore e il resto del patrimonio storico-artistico a rimanere corollario di un fenonemo in espanzione - a Ostuni fa registrare la rabbiosa reazione da parte di un cittadino residente.

‘’Questa non è una discoteca, sono le quattro di mattina e io devo andare a lavorare’’ - queste le parole di un residente in via Pinto a Ostuni, infastidito ed esasperato nel cuore della notte dai rumori dalla movida, che è sceso in strada ed ha abbattuto con un bastone il kombo (piccolo e potente stereo con cassa acustica), che assicurava musica ad alto volume a folto gruppo di giovani in strada.

Il fatto, ripreso anche in video è avvenuto ai piedi della Scalinata Antelmi a pochi passi da Piazza della Libertà, un posto molto frequentato da giovani fino a tarda notte. Nel video, infatti, si vede il cittadino esasperato raggiungere la cassa acustica con un bastone ed abbatterla, imprecando contro i ragazzi e aggiungendo: ‘’Questa non è una discoteca, sono le quattro di mattina e io devo andare a lavorare’’.

L'episodio non è il primo e a detta dei residenti anche il centro storico di Ostuni è diventato piuttosto invivibile per l'estendersi e prolungarsi del fenomeno movida e per una sorta d'impotenza delle forze dell'ordine preposte di riuscire ad arginarlo.

