Ostuni, Taila Semeraro è Gelatiera Emergente per il 2024

Essere riconosciuta "eccellenza" per uno dei prodotti più identitari italiai, come il gelato, è motivo non solo di orgaglio ma anche di profonda soddisfazione e meritata gratificazione.

Taila Semerano, nipote di quel Ciccio Pastigel che ha fatto la gioia dei golosi di gelato a Ostuni (Br), è stata riconosciuta tale, vedendosi assegnare il premio Gelatiere Emergente con l'ultima guida Gelaterie d'Italia, presentata al Sigep di Rimini.

Classe 1991, dopo una laurea in economia alla Bocconi di Milano, Taila Semerano ha deciso di tornare nella sua Ostuni, prima per intraprendere un progetto tutto suo, poi per seguire le orme del nonno nella sede storica di Ciccio, avviata nel 1964, nella quale ha profuso energia creativa e fantasia innovativa: tipiche dell'estro femminile 100%.

