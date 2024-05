Otranto, Arcidiocesi verso l'impegno digitale e la cultura

di Tiziana Protopapa

A Otranto è stata inaugurata una nuova fase per l'Arcidiocesi con la presentazione della rinnovata offerta culturale e dei canali di comunicazione digitali completamente aggiornati.

L'evento si è svolto in concomitanza con la 58a Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, rappresenta un significativo passo avanti nell'interazione tra la Chiesa e la comunità, in un'era segnata da rapidi cambiamenti tecnologici.

L'Arcivescovo Neri, che guida l'Arcidiocesi di Otranto dal giugno 2023, ha messo in luce l'importanza di adattarsi agli strumenti moderni per mantenere viva la connessione con i fedeli. "Accompagno con soddisfazione la pubblicazione online del nuovo sito dell'Arcidiocesi di Otranto e delle pagine social collegate, strumenti indispensabili per una presenza attiva nel panorama digitale," ha commentato Monsignor Neri.

Un nuovo portale per la comunità e oltre - Il nuovo sito web dell'Arcidiocesi non è solo una vetrina per le attività e i servizi offerti, ma è anche un ponte verso la ricchezza spirituale e culturale di Otranto. Il sito incorpora informazioni dettagliate sulla vita comunitaria, sui servizi parrocchiali e sui santuari, e si pone come strumento di comunione e appartenenza sia locale che universale.

Un Tesoro di Arte e Storia - Il sito ospita anche una sezione dedicata ai beni culturali, con particolare attenzione al famoso mosaico di Pantaleone nella Cattedrale di Otranto, un capolavoro che racconta storie di fede attraverso la sua straordinaria arte visiva. Gli utenti possono esplorare virtualmente il mosaico e altri tesori artistici attraverso tour virtuali e gallerie fotografiche dettagliate, rendendo l'arte e la storia accessibili a un pubblico globale.

Educazione e impegno culturale - Parallelamente alla digitalizzazione del patrimonio artistico, l'Arcidiocesi ha potenziato la sua offerta educativa e culturale. Il Museo Diocesano di Otranto, situato nel Palazzo Lopez, è stato recentemente riaperto, presentando collezioni aggiornate e accessibili. Il museo non solo conserva opere e manufatti liturgici, ma serve anche come un centro di apprendimento sulla storia ecclesiastica e l'arte sacra, con spazi dedicati anche a mostre temporanee.

Incontro e dialogo: una missione di Pace - Sottolineando l'importanza del dialogo e dell'incontro, Mons. Neri ha espresso il desiderio che il sito funga da invito a un'esperienza più personale e diretta, promuovendo Otranto come un luogo di pace e di bellezza. "Vogliamo che chi visita il nostro sito sia ispirato a venire a Otranto, a vivere la nostra comunità e a partecipare attivamente al nostro cammino di fede e cultura," ha aggiunto.

Questo rinnovato impegno verso la comunicazione digitale e la valorizzazione culturale segna un capitolo promettente per l'Arcidiocesi di Otranto, che si pone come leader nel dialogo tra tradizione e innovazione, tra fede e cultura. Con questi nuovi strumenti, l'Arcidiocesi non solo raggiunge i fedeli locali ma apre le sue porte a un pubblico internazionale, consolidando il suo ruolo di custode di un patrimonio storico e spirituale di valore universale.