Ottobre Rosa: BPPB rinnova il suo impegno per la salute delle donne

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata si tinge nuovamente di Rosa per celerare il mese il mese dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno. Con iniziative concrete e un impegno costante, la Banca rinnova la sua attenzione alla salute delle donne, offrendo gratuitamente screening senologici, ginecologici e consulenze nutrizionali a socie e dipendenti.





Questi controlli rappresentano un'importante occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione, incoraggiando le donne a sottoporsi a visite fondamentali per la diagnosi precoce dei tumori femminili e promuovendo stili di vita sani.

Le attività si sviluppano attraverso diversi appuntamenti sul territorio, in collaborazione con associazioni particolarmente attive in ambito sanitario:

15 ottobre La Carovana della Prevenzione del Comitato Regionale Komen – Puglia fa tappa a Taranto;

23 e 24 ottobre Benessere in Piazza: un’iniziativa organizzata a Bari dal Gruppo Medipuglia - Istituto di Medicina dello Sport e dall'AVIS di Bari;

31 ottobre La Carovana della Prevenzione dell'Associazione 'Una Stanza per un Sorriso' ODV farà tappa, invece, ad Altamura.





Pertanto, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, in collaborazione con il Comitato Regionale Komen - Puglia, ha inaugurato la prima tappa della Carovana della Prevenzione nella città ionica. Questa iniziativa si svolge in un’area particolarmente sensibile, dove la prevenzione assume un valore ancora più importante. Durante la giornata, sono stati offerti screening senologici e ginecologici gratuiti, oltre a consulenze nutrizionali, rivolti alle socie, dipendenti e donne della comunità locale.





L’impegno della Banca proseguirà per tutto l’anno, con incontri tematici dedicati alla promozione della cultura della prevenzione e del benessere rivolti a tutta la comunità.

"Ottobre Rosa è un momento importante per ribadire il nostro impegno verso la prevenzione e la salute delle donne", afferma Rosella Calderazzi, Presidente del Comitato ESG BPPB. "Grazie al supporto di organizzazioni che condividono i nostri obiettivi, vogliamo offrire un sostegno concreto alle nostre socie e dipendenti, dimostrando che la prevenzione è un atto di cura verso sé stesse e la comunità."





"Con le iniziative di Ottobre Rosa, ci proponiamo di sensibilizzare donne e famiglie sull'importanza della diagnosi precoce e dei corretti stili di vita", aggiunge Rossella Dituri, Dirigente della Comunicazione BPPB, "Siamo convinti che diffondere la cultura della prevenzione sia essenziale per migliorare la qualità della vita e la salute di tutti, creando un vero e proprio dialogo con il territorio attraverso azioni concrete."

