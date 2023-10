Paestum: Food and Travel Italia Awards - VI edizione

Si è tenuta a Paestum la VI edizione dei Food and Travel Italia Awards - nell’Oleandri Resort - l’evento che premia il meglio del gusto e del turismo italiano, all'insegna del claim: “Mi piace il vento, perché non si può comprare” (Gianni Agnelli).

La sesta edizione degli Awards di Food and Travel Italia, edizione italiana del primo magazine internazionale, diffuso in 18 Paesi, che si occupa di enogastronomia, viaggi gourmet e turismo di alto profilo, ha fatto tappa in Campania, a Paestum, città di rara bellezza, la cui storia l’ha resa molto famosa nel mondo.

La meravigliosa cittadina campana è diventata teatro di un prestigioso evento, grazie al contributo della Regione Campania ed al Patrocinio di Enit (Ente Nazionale Turismo Italiano). L’intento di questa edizione è stato coniugare cultura e bellezza, che sono rappresentati dal valore inestimabile del turismo e delle tradizioni culinarie e paesaggistiche del nostro Paese, a cui la rivista Food and Travel Italia attribuisce molto rilievo.

“È stata un’edizione in cui ho voluto la contaminazione tra mondi diversi” commenta l’editore di Food and Travel Italia, Pamela Raeli. Il Premio, pensato con un format che valorizza Cibo, Vino, Turismo, Imprenditoria e Cultura territoriale, si è tenuto nelle bellissime sale dell’Oleandri Resort a Paestum, un eco-resort immersoin un parco naturale, con dune di finissima sabbia bianca e un mare cristallino.

I vincitori della sesta edizione sono stati annunciati durante la serata di gala del Premio, presentata dall’editore italiano della rivista Food and Travel Italia, Pamela Raeli, dal Direttore Responsabile Fabrizio Imas e dal giornalista Giuseppe Di Tommaso della “Vita in Diretta”.

I riconoscimenti assegnati hanno ricoperto tutti gli ambiti della Ristorazione, dell’Ospitalità e delTurismo. I premi sono stati riconosciuti non solo ai prodotti, ma anche alle aziende/organizzazioni di eccellenza, nelle categorie vino, location, destinazione dell’anno. E, come sempre, sono stati assegnati i Premi Speciali conferiti dal board di Food and Travel a professionalità e personalità che hanno dato particolare lustro ai settori di appartenenza.

Prestigiosi gli ospiti della kermesse che, come da tradizione, hanno rappresentato il meglio dell’imprenditoria italiana. Una presenza emozionante quella del cantante napoletano Sal Da Vinci, che ha emozionato con la sua voce l’intera platea. Durante l’arco della serata sono stati serviti piatti della dieta mediterranea, quale modello alimentare che oltre ad essere salutare per le persone lo è anche per l’ambiente.

Il modello alimentare mediterraneo, come più volte posto in luce dall’Unesco, è molto diffuso. La filosofia sposata da Food and Travel Italia, che pone in rilievo i temi della sostenibilità, va oltre il concetto di cibo. Il termine dieta deriva dal greco antico “diaita” (stile di vita) e rimanda alla valenza sociale e culturale della dieta mediterranea. Considerando gli effetti positivi sulla sfera sociale, economica ed ambientale, si può considerare la dieta mediterranea un modello alimentare sostenibile.

“Mi piace il vento, perché non si può comprare”, frase pronunciata dall’indimenticato Gianni Agnelli, è stato il claim di questa sesta edizione degli Awards 2023. Spiega l’editore Pamela Raeli: “A vent’anni dalla morte di un uomo che ha segnato un’epoca, ho voluto ricordarlo proprio con questa frase. Capitano d’industria visionario e non conformista, che amava il mare e uscire in barca a vela quando era proibitivo per il forte vento. Una personalità che mi ha sempre affascinato: brillante, con un’intelligenza rapida, curiosissimo, affrontava la vita con leggerezza ed elegante snobismo. I suoi vezzi e tic sono diventati modelli di stile e raffinatezza: l’orologio sopra il polsino, la celebre erre moscia, le scarpe scamosciate, la cravatta sopra il maglione".

"Ognuno ha interpretato questa frase in maniera diversa. A me piace pensare alla più pura forma di libertà in un mondo dove tutto sembra essere in vendita. Un monito quindi ad essere ‘diversi’, ricercando acque pulite e profonde in cui nuotare, con il vento come compagno di viaggio”.

Una serata in pieno stile “ Tassoni”, l’azienda della famosa cedrata premiata per il nuovo progettodi rilancio che, partendo dal territorio e dalla storia, guarda al futuro. Il “lusso di osare” di Tassoni, ispirato ai fasti dello stile Liberty ha mirato a coinvolgere le nuove generazioni attraverso immagini audaci e ammalianti, ispirate al mondo della moda. E proprio così abbiamo assistito ad una serata audace e accativante, con tanti colpi di scena. I nomi e le motivazioni di tutti i premiati sono visionabili sul sito www.foodandtravelitalia.it nella sezione Reader Awards.

