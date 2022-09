Papa Francesco a Matera per il Congresso Eucaristico Nazionale

Tutto è pronto nella città dei Sassi per accogliere Papa Francesco, che parteciperà al XXVII Congresso Eucaristico Nazionale.

Mons. Pino Caiazzo annuncia a che sul palco della Messa del Papa sarà collocato il Crocifisso custodito nella Basilica Cattedrale. Il Papa alle 9, nello Stadio Comunale, celebrerà la Santa Messa. Per l'evento, il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha firmato due ordinanze, una per la chiusura degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, aventi sede nel territorio comunale di Matera, per sabato 24 settembre 2022; e l’altra per la chiusura del Campo Scuola. Ciò a seguito della Comunicazione da parte della CEI e degli organizzatori del Congresso Eucaristico, che l’elicottero con a bordo Papa Francesco, e parte del suo staff, atterrerà domenica 25 settembre al Campo Scuola.

In seguito, sempre in base al programma predisposto, il Pontefice percorrerà in papamobile il tratto di strada che va dal Campo Scuola allo Stadio XXI Settembre. L’ordinanza vieta quindi a chiunque di accedere, transitare e sostare a persone e/o a mezzi nel Campo Scuola, sito a Matera al Viale Nazioni Unite, 30, dalla data 20/09/2022 fino a quando il Pontefice non sarà salito a bordo dell’elicottero e ripartito alla volta di Roma.

"Un investimento di mezzi, uomini e risorse importante per un avvenimento storico e rilevante per la città", si legge sulla stampa locale, "Far tornare un Papa a Matera, dopo 30 anni dalla visita di Papa Giovanni Paolo II, determinerà una visibilità internazionale e un’attrattiva anche per il futuro, in chiave turistico-religiosa potenzialmente molto rilevante", ha commentato il sindaco.

Il tema di quest'anno è “Torniamo al gusto del pane. Per una Chiesa eucaristica e sinodale”. Il Consiglio episcopale permanente della Conferenza Episcopale Italiana lo ha definito "Parte integrante del Cammino sinodale delle Chiese in Italia, in quanto manifestazione di una Chiesa che trae dall’Eucaristia il proprio paradigma sinodale".

La Via Lucis eucaristica sarà uno dei momenti centrali del Congresso. In programma venerdì 23 settembre, alle 17.30, si snoderà lungo il percorso che dalla Chiesa della Madonna de Idris conduce alla Piazza di San Pietro Caveoso, dove sosteranno i delegati e i fedeli che intendono partecipare all’appuntamento. Le meditazioni delle otto stazioni sono state curate dall’Arcivescovo di Matera-Irsina, Mons. Antonio Caiazzo.

Durante i giorni del Congresso, inoltre, nella chiesa di san Francesco d’Assisi sarà possibile visitare l’infiorata in onore della Santissima Eucaristia, realizzata dal francescano padre Carlo Basile. Oltre agli appuntamenti del programma del Congresso Eucaristico Nazionale, venerdì 23 e sabato 24 settembre sarà possibile svolgere l’adorazione eucaristica continua e personale dalle ore 9 alle 17 presso le chiese di Santa Lucia e San Giovanni Battista.

Saranno TRM ed Antenna Sud a trasmettere in diretta la Santa Messa di Papa Francesco, con collegamenti live dallo Stadio “XXI Settembre” di Matera. La celebrazione eucaristica concluderà il XXVII Congresso Eucaristico Nazionale, che si è svolto in questi giorni nella Città dei Sassi.



VISITA PASTORALE DEL SANTO PADRE FRANCESCOA MATERAPER LA CONCLUSIONE DEL 27° CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALEDOMENICA, 25 SETTEMBRE 2022

Domenica, 25 settembre 2022

- 7.00 Decollo dall’eliporto del Vaticano

- 8.30 Atterraggio nel Campo-scuola di Atletica Leggera "Raffaele Duni" a Matera (Viale delle Nazioni Unite, 20-30) in forma privata

Trasferimento in auto allo Stadio comunale.

- 8.45 Stadio comunale XXI Settembre:il Santo Padre è accolto da: - Card. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana;- S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina;- On. Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata;- Dott. Sante Capponi, Prefetto di Matera;- Dott. Domenico Bennardi, Sindaco di Matera;- Dott. Piero Marrese, Presidente Provincia di Matera.

- 9.00 Nello Stadio: Concelebrazione Eucaristica* Omelia del Santo Padre* Angelus

- Parole di ringraziamento del Card. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

Il Papa dona un calice per la Diocesi di Matera a S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo.

- 11.00 Al termine della celebrazione, il Santo Padre si congeda dalle Autorità che Lo hanno accolto all'arrivo.

Trasferimento in auto al Campo-scuola di Atletica Leggera.

- 11.15 Decollo da Matera

- 12.45 Atterraggio nell'eliporto del Vaticano.

(gelormini@gmail.com)